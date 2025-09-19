FOTO: Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez: horario y formaciones

San Martín de San Juan y Vélez chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Santo” necesita sumar por los promedios, mientras que el “Fortín" iría con equipo alternativo pensando en la revancha del martes contra Racing por la Copa Libertadores.

Probables formaciones de San Martín de San Juan vs Vélez

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.