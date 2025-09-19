En vivo

Siempre Juntos

Guille y Agus

Argentina

En vivo

Siempre Juntos

Alberto Lotuf

Rosario

En vivo

Despabilate... amor

Flavia y Fer

En vivo

Para Todos

Titi Ciabattoni

En vivo

INrockXIDABLE

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez: horario y formaciones

El "Santo" sanjuanino recibe al "Fortín" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

19/09/2025 | Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez: horario y formaciones

San Martín de San Juan y Vélez chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Santo” necesita sumar por los promedios, mientras que el “Fortín" iría con equipo alternativo pensando en la revancha del martes contra Racing por la Copa Libertadores.

Probables formaciones de San Martín de San Juan vs Vélez

San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.

Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan el partido?
San Martín de San Juan y Vélez.

¿Cuándo es el partido?
Este viernes a las 19.15 horas de Argentina.

¿Dónde se juega?
En el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.

¿Cómo pueden ver el partido?
A través de TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Por qué es importante este partido?
San Martín necesita sumar puntos para mejorar su promedio y Vélez debería presentar un equipo alternativo.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho