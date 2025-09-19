Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez: horario y formaciones
El "Santo" sanjuanino recibe al "Fortín" por la novena fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
19/09/2025 | Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez: horario y formaciones
San Martín de San Juan y Vélez chocan este viernes en el marco de la novena fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19.15 horas de Argentina en el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Santo” necesita sumar por los promedios, mientras que el “Fortín" iría con equipo alternativo pensando en la revancha del martes contra Racing por la Copa Libertadores.
Probables formaciones de San Martín de San Juan vs Vélez
San Martín de San Juan: Matías Borgogno; Ayrton Portillo, Rodrigo Cáseres, Luciano Recalde, Lucas Diarte; Santiago Salle, Nicolás Watson, Sebastián Jaurena, Pablo García; Horacio Tijanovich, Ignacio Maestro Puch. DT: Leandro Romagnoli.
Vélez: Álvaro Montero; Isaías Andrada, Lisandro Magallán, Aarón Quirós, Tomás Cavanagh; Tobías Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Matías Pellegrini, Dilan Godoy e Imanol Machuca. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo San Martín de San Juan vs Vélez
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos juegan el partido?
San Martín de San Juan y Vélez.
¿Cuándo es el partido?
Este viernes a las 19.15 horas de Argentina.
¿Dónde se juega?
En el Estadio Ingeniero Hilario Sánchez.
¿Cómo pueden ver el partido?
A través de TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.
¿Por qué es importante este partido?
San Martín necesita sumar puntos para mejorar su promedio y Vélez debería presentar un equipo alternativo.
[Fuente: Noticias Argentinas]