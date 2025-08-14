En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Racing vs Tigre: horario y formaciones

La "Academia" y el "Matador" chocan este viernes en Avellaneda por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

14/08/2025 | 23:55Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Racing vs Tigre: horario y formaciones

Racing y Tigre chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Gustavo Costas llega tras la derrota ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que podría guardar jugadores.

Probables formaciones de Racing vs Tigre

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Racing vs Tigre

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Racing y Tigre.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se lleva a cabo el viernes a las 21 horas.

¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Presidente Juan Domingo Perón.

¿Quiénes son los entrenadores?
Gustavo Costas para Racing y Diego Dabove para Tigre.

¿Cómo se puede ver el partido?
El partido se podrá ver por TNT Sports y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho