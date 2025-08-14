Cómo ver en vivo Racing vs Tigre: horario y formaciones
La "Academia" y el "Matador" chocan este viernes en Avellaneda por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
14/08/2025 | 23:55Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Racing vs Tigre: horario y formaciones
Racing y Tigre chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por TNT Sports.
El conjunto de Gustavo Costas llega tras la derrota ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que podría guardar jugadores.
Probables formaciones de Racing vs Tigre
Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.
Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.
Cómo ver en vivo Racing vs Tigre
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan?
Racing y Tigre.
¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro se lleva a cabo el viernes a las 21 horas.
¿Dónde se realiza el encuentro?
En el Estadio Presidente Juan Domingo Perón.
¿Quiénes son los entrenadores?
Gustavo Costas para Racing y Diego Dabove para Tigre.
¿Cómo se puede ver el partido?
El partido se podrá ver por TNT Sports y plataformas digitales.
[Fuente: Noticias Argentinas]