Cómo ver en vivo Racing vs Tigre: horario y formaciones

Racing y Tigre chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21 horas de Argentina en el Estadio Presidente Juan Domingo Perón. Se podrá ver por TNT Sports.

El conjunto de Gustavo Costas llega tras la derrota ante Peñarol por los octavos de final de la Copa Libertadores, por lo que podría guardar jugadores.

Probables formaciones de Racing vs Tigre

Racing: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Gustavo Costas.

Tigre: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Diego Dabove.

Cómo ver en vivo Racing vs Tigre

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.