Cómo ver en vivo Once Caldas vs Huracán: horario y formaciones en la Copa Sudamericana
El conjunto argentino visita Colombia en el inicio de la serie de octavos del certamen continental. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.
12/08/2025 | 01:32Redacción Cadena 3
FOTO: Huracán enfrenta a Once Caldas por los octavos de final de la Copa Sudamericana.
Once Caldas recibe a Huracán este martes, en el marco del partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana 2025.
El encuentro se juega en Estadio Palogrande desde las 19 horas de la Argentina, y se podrá ver por DSports y DGO.
El conjunto argentino llegó a octavos como ganador de su grupo, mientras que el colombiano tuvo que disputar los playoffs tras quedar segundo en su zona.
Probables formaciones de Once Caldas vs Huracán por la Copa Sudamericana
Once Caldas: James Aguirre; Juan Cuesta, Jorge Cardona, Jáider Riquett, Juan Patiño; Iván Rojas, Luis Sánchez, Michael Barrios, Mateo García, Mateo Zuleta y Dayro Moreno. DT: Hernán Darío Herrera.
Huracán: Sebastián Meza; Tomás Guidara, Hugo Nervo o Fabio Pereyra, Nehuén Paz, César Ibáñez; Emmanuel Ojeda, Leonardo Gil o Lucas Carrizo; Leonel Pérez, Agustín Urzi, Rodrigo Cabral y Matías Tissera. DT: Frank Darío Kudelka.
Cómo ver en vivo Once Caldas vs Huracán
El partido será transmitido en Argentina por la señal de DSports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? Se juega el partido de ida por los octavos de final de la Copa Sudamericana entre Once Caldas y Huracán.
¿Quiénes son los equipos que participan? Los equipos son el colombiano Once Caldas y el argentino Huracán.
¿Cuándo se lleva a cabo el partido? El partido se jugará el martes a las 19 horas de Argentina.
¿Dónde se jugará el encuentro? El partido se realizará en el Estadio Palogrande, Colombia.
¿Cómo se puede ver el partido? El partido será transmitido por DSports y se puede seguir digitalmente a través de Directv Go.
[Fuente: Noticias Argentinas]