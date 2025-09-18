En vivo

Miguel Clariá

Argentina

Hernán, Sergio y Luis

Rosario

Flavia y Fer

Fernando Genesir

Deportes

Cómo ver en vivo Newcastle vs Barcelona por la Champions League: horario y formaciones

El conjunto catalán, siempre candidato, abre de visitante la fase de grupos del certamen. Se puede ver libre y en vivo por celular.

18/09/2025 | 01:14Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Newcastle vs Barcelona por la Champions League

Newcastle recibe este jueves al Barcelona en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el St. James' Park, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Sin Lamine Yamal, el conjunto catalán, que viene de ser semifinalista de la pasada edición, busca iniciar la presente con una buena presentación en Inglaterra.

Probables formaciones de Newcastle vs Barcelona

Newcastle: Pope, Livramento, Burn, Schär, Trippier, Joelinton, Tonali, Guimarães, Barnes, Murphy, Woltemade.

Barcelona: Joan García, Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé, Casadó, Pedri, Rashford, Fermín, Bardghji, Torres.

Cómo ver en vivo Newcastle vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Cuándo se juega el partido? Este jueves a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se jugará el encuentro? En el estadio St. James' Park, Inglaterra.

¿Qué equipos se enfrentan? El partido es entre el Newcastle y el Barcelona.

Quiénes son las formaciones probables? Newcastle: Pope y más. Barcelona: Joan García y más.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de Fox Sports y Disney+, además de plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

