Cómo ver en vivo Newcastle vs Barcelona por la Champions League: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Newcastle vs Barcelona por la Champions League

Newcastle recibe este jueves al Barcelona en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el St. James' Park, y se podrá seguir en vivo por Fox Sports y Disney+.

Sin Lamine Yamal, el conjunto catalán, que viene de ser semifinalista de la pasada edición, busca iniciar la presente con una buena presentación en Inglaterra.

Probables formaciones de Newcastle vs Barcelona

Newcastle: Pope, Livramento, Burn, Schär, Trippier, Joelinton, Tonali, Guimarães, Barnes, Murphy, Woltemade.

Barcelona: Joan García, Martín, Cubarsí, Eric García, Koundé, Casadó, Pedri, Rashford, Fermín, Bardghji, Torres.

Cómo ver en vivo Newcastle vs Barcelona

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable Fox Sports y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.