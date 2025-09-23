En vivo

Cómo ver en vivo Levante vs Real Madrid: horario y formaciones del partido

El "Merengue" de Franco Mastantuono quiere seguir con puntaje perfecto en La Liga. Se puede ver fútbol libre y en vivo por celular.

23/09/2025 | 00:53Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Real Sociedad vs Real Madrid: horario y formaciones

Real Madrid, con la posible inclusión de Franco Mastantuono, visita este martes al Levante en el marco de la sexta fecha de La Liga.

El encuentro se disputa desde las 16:30 horas de la Argentina en el estadio Ciutat de València, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Mientras Mastantuono continúa sumando minutos, el “Merengue” llega como líder con puntaje ideal, con cinco triunfos en cinco encuentros.

Probables formaciones de Levante vs Real Madrid

Levante: Cárdenas; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Sánchez; Rey, Martínez, Olasagasti, Arriaga; Romero, Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen, Fernández; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé.

Cómo ver en vivo Levante vs Real Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Quién juega el partido?
El partido es entre Levante y Real Madrid, con posible participación de Franco Mastantuono.

¿Cuándo se juega?
El encuentro se disputará este martes a las 16:30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo?
El partido tiene lugar en el estadio Ciutat de València.

¿Cómo sigue el Real Madrid en La Liga?
El Real Madrid llega como líder de la La Liga con cinco triunfos en cinco partidos.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se podrá seguir por ESPN, Disney+, y plataformas digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

