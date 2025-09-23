Cómo ver en vivo Levante vs Real Madrid: horario y formaciones del partido

Real Madrid, con la posible inclusión de Franco Mastantuono, visita este martes al Levante en el marco de la sexta fecha de La Liga.

El encuentro se disputa desde las 16:30 horas de la Argentina en el estadio Ciutat de València, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

Mientras Mastantuono continúa sumando minutos, el “Merengue” llega como líder con puntaje ideal, con cinco triunfos en cinco encuentros.

Probables formaciones de Levante vs Real Madrid

Levante: Cárdenas; Toljan, Elgezabal, De la Fuente, Sánchez; Rey, Martínez, Olasagasti, Arriaga; Romero, Álvarez.

Real Madrid: Courtois; Carvajal, Militão, Huijsen, Fernández; Valverde, Tchouaméni, Güler, Bellingham; Vinicius, Mbappé.

Cómo ver en vivo Levante vs Real Madrid

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.