Cómo ver en vivo Lazio vs Roma: horario y formaciones del clásico italiano

La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala es visitante este domingo en el clásico ante Lazio, en el marco de la fecha 4 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 7.30 horas de la Argentina en el estadio Stadio Olimpico, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo de la capital italiana que tiene a los argentinos viene de una derrota, luego de un buen arranque de dos victorias seguidas.

Probables formaciones de Lazio vs Roma

Lazio: Provedel, Tavares, Romagnoli, Gila, Marušic, Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, Cancellieri. Roma: Svilar, N'Dicka, Mancini, Hermoso, El Aynaoui, Angeliño, França, Cristante, Koné, Dybala, Soulé.

Cómo ver en vivo Lazio vs Roma

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.