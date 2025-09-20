En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Lazio vs Roma: horario y formaciones del clásico italiano

El conjunto de Matías Soulé y Paulo Dybala busca un triunfo en una nueva edición del clásico de la capital de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.

20/09/2025 | 18:52Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lazio vs Roma: horario y formaciones

La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala es visitante este domingo en el clásico ante Lazio, en el marco de la fecha 4 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 7.30 horas de la Argentina en el estadio Stadio Olimpico, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El equipo de la capital italiana que tiene a los argentinos viene de una derrota, luego de un buen arranque de dos victorias seguidas.

Probables formaciones de Lazio vs Roma

Lazio: Provedel, Tavares, Romagnoli, Gila, Marušic, Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, Cancellieri. Roma: Svilar, N'Dicka, Mancini, Hermoso, El Aynaoui, Angeliño, França, Cristante, Koné, Dybala, Soulé.

Cómo ver en vivo Lazio vs Roma

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El clásico entre Lazio y Roma.

¿Quiénes son los protagonistas? Los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala forman parte de Roma.

¿Cuándo se juega? El encuentro es el domingo a las 7.30 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Stadio Olimpico de Roma.

¿Cómo se puede ver en vivo? A través de ESPN, Disney+, y medios digitales como Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

