Cómo ver en vivo Lazio vs Roma: horario y formaciones del clásico italiano
El conjunto de Matías Soulé y Paulo Dybala busca un triunfo en una nueva edición del clásico de la capital de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.
20/09/2025 | 18:52Redacción Cadena 3
La Roma de los argentinos Matías Soulé y Paulo Dybala es visitante este domingo en el clásico ante Lazio, en el marco de la fecha 4 de la Serie A de Italia.
El encuentro se disputa desde las 7.30 horas de la Argentina en el estadio Stadio Olimpico, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.
El equipo de la capital italiana que tiene a los argentinos viene de una derrota, luego de un buen arranque de dos victorias seguidas.
Probables formaciones de Lazio vs Roma
Lazio: Provedel, Tavares, Romagnoli, Gila, Marušic, Dele-Bashiru, Rovella, Guendouzi, Zaccagni, Castellanos, Cancellieri. Roma: Svilar, N'Dicka, Mancini, Hermoso, El Aynaoui, Angeliño, França, Cristante, Koné, Dybala, Soulé.
Cómo ver en vivo Lazio vs Roma
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.
