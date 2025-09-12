En vivo

Cómo ver en vivo Lanús vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones

El "Granate" recibe a la "Lepra" mendocina en el sur, por la octava fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

12/09/2025 | 00:04Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Lanús vs Independiente Rivadavia: horario y formaciones

Lanús e Independiente Rivadavia chocan este viernes en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 21.15 horas de Argentina en el estadio Ciudad de Lanús. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Granate” no llega en la mejor forma tras la eliminación ante Argentinos Juniors de la Copa Argentina y la goleada sufrida ante Vélez, mientras se prepara para los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

La visita, en cambio, llega embalada: viene de dos victorias seguidas, incluida la clasificación a semifinales de la Copa Argentina.

Probables formaciones de Lanús vs Independiente Rivadavia

Lanús: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Mauricio Pellegrino.

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Alejo Osella, Iván Villalba, Sheyko Studer; Mauricio Cardillo, Tomas Bottari, Maximiliano Amarfil, Luciano Gomez; Matías Fernández; Sebastián Villa, Fabrizio Sartori o Alex Arce. DT: Alfredo Berti.

Cómo ver en vivo Lanús vs Independiente Rivadavia

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Juegan Lanús e Independiente Rivadavia.

¿Cuándo es el partido?
El partido es el viernes 12 de septiembre de 2025.

¿Dónde se juega?
Se juega en el estadio Ciudad de Lanús.

¿A qué hora comienza?
El encuentro comienza a las 21.15 horas.

¿Cómo ver el partido?
Se puede ver por TNT Sports y plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

