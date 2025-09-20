Cómo ver en vivo Inter vs Sassuolo: horario y formaciones para mañana

Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este domingo al Sassuolo en el marco de la fecha 4 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por ESPN2 y Disney+.

El equipo del goleador argentino, vigente subcampeón, inició la temporada con una victoria, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas por lo que busca regresar al triunfo. Viene de ganar en su debut por la Champions League.

Probables formaciones de Inter vs Sassuolo

Inter: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Petar Sucic, Denzel Dumfries; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Sassuolo: Razvan Sava; Oumar Solet, Thomas Kristensen, Nicolò Bertola; Jordan Zemura, Arthur Atta, Jesper Karlström, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue; Iker Bravo y Keinan Davis.

Cómo ver en vivo Inter vs Sassuolo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.