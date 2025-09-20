En vivo

La Previa

Raúl Monti

Argentina

En vivo

La Previa

Raúl Monti

Rosario

En vivo

La Central Deportiva

Unión vs. Indep. Rivadavia

Santa Fe

En vivo

Platea Numerada

Gsia. y Esgrima vs. San Telmo

Mendoza

En vivo

Especial 30 Años Primavera en Carlos Paz

 

En vivo

Clave de Sol

Silvina Ledesma

En vivo

Toco y me voy

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Inter vs Sassuolo: horario y formaciones para mañana

El conjunto de Lautaro Martínez busca volver a la victoria en la Serie A de Italia. Se puede ver libre y en vivo por celular.

20/09/2025 | 18:56Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Inter vs Sassuolo: horario y formaciones

Inter del argentino Lautaro Martínez recibe este domingo al Sassuolo en el marco de la fecha 4 de la Serie A de Italia.

El encuentro se disputa desde las 15.45 horas de la Argentina en el Stadio Giuseppe Meazza, y se podrá seguir en vivo por ESPN2 y Disney+.

El equipo del goleador argentino, vigente subcampeón, inició la temporada con una victoria, pero luego sufrió dos derrotas consecutivas por lo que busca regresar al triunfo. Viene de ganar en su debut por la Champions League.

Probables formaciones de Inter vs Sassuolo

Inter: Yann Sommer; Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi, Benjamin Pavard; Federico Dimarco, Henrik Mkhitaryan, Nicolo Barella, Petar Sucic, Denzel Dumfries; Lautaro Martínez y Marcus Thuram.

Sassuolo: Razvan Sava; Oumar Solet, Thomas Kristensen, Nicolò Bertola; Jordan Zemura, Arthur Atta, Jesper Karlström, Sandi Lovric, Kingsley Ehizibue; Iker Bravo y Keinan Davis.

Cómo ver en vivo Inter vs Sassuolo

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El Inter enfrenta al Sassuolo en la Serie A de Italia.

¿Quién es el jugador destacado? El argentino Lautaro Martínez es el goleador del Inter.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido? Se juega este domingo a las 15.45 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? En el Stadio Giuseppe Meazza.

¿Cómo se puede ver en vivo? A través de ESPN2, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho