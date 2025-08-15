Cómo ver en vivo Instituto vs Unión: horario y formaciones del partido
La "Gloria" recibe al "Tatengue" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
15/08/2025 | 00:03Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Instituto vs Unión: horario y formaciones
Instituto y Unión chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se podrá ver por ESPN Premium.
Los dos equipos llegan apremiados, ya que ambos equipos solo ganaron un partido de los cuatro que disputaron.
Probables formaciones de Instituto vs Unión
Instituto: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Daniel Oldrá.
Unión: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leonardo Carol Madelón.
Cómo ver en vivo Instituto vs Unión
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
Lectura rápida
¿Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentan Instituto y Unión.
¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el viernes 15 de agosto de 2025.
¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.
¿Qué hora es el partido?
El encuentro comenzará a las 19 horas de Argentina.
¿Qué canales transmitirán el partido?
Se podrá ver por ESPN Premium y otros medios digitales.
[Fuente: Noticias Argentinas]