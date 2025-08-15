En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Argentina

En vivo

Noche y Día

Susana Buontempo

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Instituto vs Unión: horario y formaciones del partido

La "Gloria" recibe al "Tatengue" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

15/08/2025 | 00:03Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Instituto vs Unión: horario y formaciones

Instituto y Unión chocan este viernes en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. Se podrá ver por ESPN Premium.

Los dos equipos llegan apremiados, ya que ambos equipos solo ganaron un partido de los cuatro que disputaron.

Probables formaciones de Instituto vs Unión

Instituto: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Daniel Oldrá.

Unión: Aún el entrenador no definió la posible formación que jugará el partido, se prevé que en las próximas horas defina el armado. DT: Leonardo Carol Madelón.

Cómo ver en vivo Instituto vs Unión

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos se enfrentan?
Se enfrentan Instituto y Unión.

¿Cuándo se juega el partido?
El partido se juega el viernes 15 de agosto de 2025.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro?
En el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba.

¿Qué hora es el partido?
El encuentro comenzará a las 19 horas de Argentina.

¿Qué canales transmitirán el partido?
Se podrá ver por ESPN Premium y otros medios digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho