FOTO: Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Boca: horario y formaciones

Independiente Rivadavia y Boca chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 20.30 horas de Argentina en el Estadio Bautista Gargantini. Se podrá ver por ESPN Premium.

El conjunto de Alfredo Berti quiere aprovechar el mal momento del equipo de Miguel Ángel Russo, que atraviesa su peor racha sin victorias.

Probables formaciones de Independiente Rivadavia vs Boca

Independiente Rivadavia: Ezequiel Centurión, Luciano Gómez, Iván Villalba, Sheyko Studer, Pedro Souto; Mauricio Cardillo, Tomás Bottari, Maximiliano Amarfil; Matías Fernández, Sebastián Villa y Fabrizio Sartori. DT: Alfredo Berti.

Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Nicolás Figal, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Milton Delgado o Rodrigo Battaglia; Brian Aguirre, Alan Velasco; Edinson Cavani y Miguel Merentiel. DT: Miguel Ángel Russo.

Cómo ver en vivo Independiente Rivadavia vs Boca

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN Premium. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.