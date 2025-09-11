Cómo ver en vivo Huracán vs Vélez: horario y formaciones
El "Globo" recibe este viernes al "Fortín" por la octava fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.
11/09/2025 | 23:47Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Huracán vs Vélez: horario y formaciones
Huracán y Vélez chocan este viernes en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.
El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Se podrá ver por TNT Sports.
El “Globo” acumula tres jornadas sin victorias, pero se mantiene en puestos de clasificación; mientras que el “Fortín” llega en buen momento, pero con la cabeza puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores.
Probables formaciones de Huracán vs Vélez
Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.
Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.
Cómo ver en vivo Huracán vs Vélez
El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.
[Fuente: Noticias Argentinas]