En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Huracán vs Vélez: horario y formaciones

El "Globo" recibe este viernes al "Fortín" por la octava fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

11/09/2025 | 23:47Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Huracán vs Vélez: horario y formaciones

Huracán y Vélez chocan este viernes en el marco de la octava fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 19 horas de Argentina en el Estadio Tomás Adolfo Ducó. Se podrá ver por TNT Sports.

El “Globo” acumula tres jornadas sin victorias, pero se mantiene en puestos de clasificación; mientras que el “Fortín” llega en buen momento, pero con la cabeza puesta en los cuartos de final de la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Huracán vs Vélez

Huracán: Hernán Galindez; Tomás Guidara, Fabio Pereyra, Martín Nervo, César Ibáñez; Leonel Pérez, Leonardo Gil; Juan Bisanz o Agustín Urzi, Matko Miljevic, Eric Ramírez o Leonardo Sequeira, Rodrigo Cabral. DT: Frank Darío Kudelka.

Vélez: Tomás Marchiori; Agustín Lagos, Emanuel Mammana, Aaron Quiros, Tomás Cavanagh; Isaias Andrada, Claudio Baeza, Manuel Lanzini; Francisco Pizzini, Michael Santos y Matías Pellegrini. DT: Guillermo Barros Schelotto.

Cómo ver en vivo Huracán vs Vélez

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué equipos juegan?
Juegan Huracán y Vélez.

¿Cuándo se lleva a cabo el partido?
El partido se lleva a cabo este viernes a las 19 horas de Argentina.

¿Dónde se juega?
Se juega en el Estadio Tomás Adolfo Ducó.

¿Qué contexto traen los equipos?
Huracán no ha ganado en tres jornadas, y Vélez está centrado en la Copa Libertadores.

¿Cómo ver el partido?
Se puede ver por TNT Sports y seguir por Directv Go, Flow y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho