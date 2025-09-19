En vivo

Deportes

Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham: horario y formaciones

El conjunto del Cuti Romero busca una victoria para no alejarse de los primeros puestos de la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.

19/09/2025 | 15:04Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham: horario y formaciones

El Tottenham del argentino Cuti Romero, visita este sábado al Brighton And Hove, en el marco de la fecha 5 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Amex Community Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo del defensor campeón del mundo marcha tercero, con tres victorias y una derrota. Viene de un triunfo ante Villarreal por la Champions League.

Probables formaciones de Brighton And Hove vs Tottenham

Brighton And Hove: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons.

Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham

El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? El encuentro entre Brighton And Hove y Tottenham.

¿Quién juega en el Tottenham? El equipo cuenta con Cuti Romero entre sus filas.

¿Cuándo es el partido? Se juega este sábado a las 11 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Amex Community Stadium.

¿Cómo se puede ver el partido? A través de la plataforma Disney+.

[Fuente: Noticias Argentinas]

