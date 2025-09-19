Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham: horario y formaciones
El conjunto del Cuti Romero busca una victoria para no alejarse de los primeros puestos de la Premier League. Se puede ver libre y en vivo por celular.
19/09/2025 | 15:04Redacción Cadena 3
FOTO: Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham: horario y formaciones
El Tottenham del argentino Cuti Romero, visita este sábado al Brighton And Hove, en el marco de la fecha 5 de la Premier League.
El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Amex Community Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.
El equipo del defensor campeón del mundo marcha tercero, con tres victorias y una derrota. Viene de un triunfo ante Villarreal por la Champions League.
Probables formaciones de Brighton And Hove vs Tottenham
Brighton And Hove: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.
Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons.
Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham
El partido será transmitido en Argentina por la plataforma Disney+.
Lectura rápida
¿Qué partido se juega? El encuentro entre Brighton And Hove y Tottenham.
¿Quién juega en el Tottenham? El equipo cuenta con Cuti Romero entre sus filas.
¿Cuándo es el partido? Se juega este sábado a las 11 horas de Argentina.
¿Dónde se lleva a cabo? En el estadio Amex Community Stadium.
¿Cómo se puede ver el partido? A través de la plataforma Disney+.
[Fuente: Noticias Argentinas]