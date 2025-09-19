Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham: horario y formaciones

El Tottenham del argentino Cuti Romero, visita este sábado al Brighton And Hove, en el marco de la fecha 5 de la Premier League.

El encuentro se disputa desde las 11 horas de la Argentina en el estadio Amex Community Stadium, y se podrá seguir en vivo por Disney+.

El equipo del defensor campeón del mundo marcha tercero, con tres victorias y una derrota. Viene de un triunfo ante Villarreal por la Champions League.

Probables formaciones de Brighton And Hove vs Tottenham

Brighton And Hove: Verbruggen; Veltman, Van Hecke, Dunk, Kadioglu; Baleba, Ayari; Minteh, Rutter, Mitoma; Welbeck.

Tottenham Hotspur: Vicario; Porro, Romero, Van de Ven, Udogie; Sarr, Palhinha, Bergvall; Kudus, Richarlison, Simons.

Cómo ver en vivo Brighton And Hove vs Tottenham

