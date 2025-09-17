Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League

Bayern Múnich recibe este miércoles al Chelsea de Enzo Fernández en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en Allianz Arena, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El campeón del Mundial de Clubes, con Enzo Fernández, tiene una visita de riesgo en su regreso al certamen continental europeo.

Probables formaciones de Bayern Múnich vs Chelsea

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca.

Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs Chelsea

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.