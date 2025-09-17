En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Argentina

En vivo

Noche y Día

Ana Castro

Rosario

En vivo

De largo

Música

En vivo

Musical

Música

En vivo

Trasnoche random

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League: horario y formaciones

El conjunto inglés de Enzo Fernández visita al duro equipo alemán, por la fase de grupos del certamen continental. Se puede ver libre y en vivo por celular.

17/09/2025 | 01:28Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs Chelsea por la Champions League

Bayern Múnich recibe este miércoles al Chelsea de Enzo Fernández en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en Allianz Arena, y se podrá seguir en vivo por ESPN y Disney+.

El campeón del Mundial de Clubes, con Enzo Fernández, tiene una visita de riesgo en su regreso al certamen continental europeo.

Probables formaciones de Bayern Múnich vs Chelsea

Bayern Múnich: Manuel Neuer; Konrad Laimer, Dayot Upamecano, Jonathan Tah, Josip Stanišic; Joshua Kimmich, Aleksandar Pavlovic; Michael Olise, Serge Gnabry, Luis Díaz y Harry Kane. DT: Vincent Kompany.

Chelsea: Robert Sánchez; Reece James, Tosin Adarbioyo, Trevoh Chalobah, Marc Cucurella; Enzo Fernández, Moisés Caicedo, Pedro Neto, Cole Palmer, Jamie Bynoe-Gittens y João Pedro. DT: Enzo Maresca.

Cómo ver en vivo Bayern Múnich vs Chelsea

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega?
Se juega el partido entre Bayern Múnich y Chelsea.

¿Quiénes son los entrenadores?
Los técnicos son Vincent Kompany para Bayern Múnich y Enzo Maresca para Chelsea.

¿Cuándo se juega el partido?
El encuentro es este miércoles a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el partido?
Se disputa en el Allianz Arena.

¿Cómo se puede ver el partido?
Se puede ver por ESPN y Disney+, así como en plataformas digitales.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho