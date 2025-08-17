En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Argentina

En vivo

Rony en Vivo

Rony Vargas

Rosario

En vivo

Maratón de clásicos

Mario Zanoni

En vivo

Ranking de la semana

Celeste Pereyra

En vivo

Sunday morning

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Cómo ver en vivo Banfield vs Estudiantes: horario y formaciones

El "Taladro" recibe este domingo al "Pincha" por la quinta fecha del Torneo Clausura. Se puede ver fútbol libre y en vivo por el celular.

17/08/2025 | 00:16Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Banfield vs Estudiantes: horario y formaciones

Banfield y Estudiantes chocan este domingo en el marco de la quinta fecha del Torneo Clausura 2025 de la Liga Profesional de Fútbol.

El encuentro se juega desde las 16.15 horas de Argentina en el Estadio Florencio Sola. Se podrá ver por TNT Sports.

Se trata de un duelo con diferentes realidades: el “Taladro” llega con una seguidilla de victorias, mientras que el “Pincha” ganó en la última fecha y también entresemana por la Copa Libertadores.

Probables formaciones de Banfield vs Estudiantes

Banfield: Facundo Sanguinetti; Juan Luis Alfaro, Sergio Vittor, Alexis Maldonado, Santiago Daniele e Ignacio Abraham; Santiago Esquivel, Martín Río y Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.

Estudiantes: Fernando Muslera; Román Gómez, Santiago Núñez, Facundo Rodríguez y Santiago Arzamendia o Eric Meza; Santiago Ascacíbar, Mikel Amondarain, Cristian Medina o José Sosa; Facundo Farías, Fabricio Pérez y Lucas Alario. DT: Eduardo Domínguez.

Cómo ver en vivo Banfield vs Estudiantes

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable TNT Sports. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Directv Go, Flow y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Banfield enfrenta a Estudiantes en la quinta fecha del Torneo Clausura 2025.

¿Cuándo se juega el partido? Este domingo desde las 16.15 horas de Argentina.

¿Dónde se realiza el encuentro? En el Estadio Florencio Sola, hogar de Banfield.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede seguir por TNT Sports y plataformas digitales como Directv Go, Flow y Telecentro Play.

¿Quiénes son los directores técnicos? Pedro Troglio dirige a Banfield y Eduardo Domínguez a Estudiantes.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho