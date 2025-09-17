En vivo

Ana Castro

Argentina

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Cómo ver Ajax vs Inter en vivo por la Champions League: horario y formaciones

El conjunto de Lautaro Martínez abre de visitante la fase de grupos del certamen continental. Se puede ver libre y en vivo por celular.

17/09/2025 | 01:20Redacción Cadena 3

FOTO: Cómo ver en vivo Ajax vs Inter por la Champions League

Ajax recibe este miércoles al Inter de Lautaro Martínez en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Johan Cruijff Arena, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

El equipo italiano capitaneado por el argentino Lautaro Martínez es el vigente subcampeón de la Champions League.

Probables formaciones de Ajax vs Inter

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martínez

Cómo ver en vivo Ajax vs Inter

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.

Lectura rápida

¿Qué partido se juega? Se enfrentan Ajax e Inter en la Champions League.

¿Quién es el capitán del Inter? El capitán del Inter es Lautaro Martínez.

¿Cuándo se juega el partido? El partido se disputa este miércoles a las 16 horas de Argentina.

¿Dónde se lleva a cabo el encuentro? El partido se juega en el Johan Cruijff Arena, Ámsterdam.

¿Cómo se puede ver el partido? Se puede seguir en vivo por ESPN 2, Disney+, Flow, Directv Go y Telecentro Play.

[Fuente: Noticias Argentinas]

