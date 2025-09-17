Cómo ver Ajax vs Inter en vivo por la Champions League: horario y formaciones

FOTO: Cómo ver en vivo Ajax vs Inter por la Champions League

Ajax recibe este miércoles al Inter de Lautaro Martínez en el marco del partido por la primera fecha de la fase de grupos de la Champions League.

El encuentro se disputa desde las 16 horas de la Argentina en el Johan Cruijff Arena, y se podrá seguir en vivo por ESPN 2 y Disney+.

El equipo italiano capitaneado por el argentino Lautaro Martínez es el vigente subcampeón de la Champions League.

Probables formaciones de Ajax vs Inter

Ajax: Jaros; Gaaei, Itakura, Baas, Wijndal; Regeer, Taylor, Klaassen; Berghuis, Weghorst, Godts

Inter: Sommer; Akanji, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Çalhanoglu, Sucic, Dimarco; Thuram, Martínez

Cómo ver en vivo Ajax vs Inter

El partido será transmitido en Argentina por la señal de cable ESPN 2 y la plataforma Disney+. Además, se podrá seguir por medios digitales a través de Flow, Directv Go y Telecentro Play.