Choque en estación de servicio: Tiago Palacios publicó un video de concientización

Después de chocar alcoholizado su vehículo contra un surtidor de una estación de servicio, el extremo derecho de Estudiantes de La Plata, Tiago Palacios, fue obligado a publicar un video sobre la importancia de la responsabilidad al volante.

En el video de redes sociales, el futbolista dijo: "hola, soy Tiago Palacios y acabo de finalizar el encuentro de impactos con víctimas en tránsito. Por no cumplir con las normas de tránsito cometí un gran error, del cual estoy muy arrepentido porque pude generar daños en personas como materiales.

"A raíz de esta situación, quiero concientizar y aconsejar a todos los que me están mirando de que si van a beber no conduzcan, cuídense y respeten las normas de tránsito", cerró Tiago Palacios su mensaje de Instagram.

Según le informaron a Noticias Argentinas, el video forma parte de un acuerdo explícito entre la Fiscalía PCyF 37 y el futbolista imputado lesiones leves culposas, conducir un vehículo con 1,84 gr/l de alcohol en sangre e incumplir obligaciones legales.

Finalmente, la fiscalía resolvió inhabilitarlo provisoriamente para conducir durante dos años y, además, Palacios deberá presentarse a las citaciones del Departamento de Control de Suspensión del Proceso a Prueba del MPF CABA.

De esta manera, el proceso continuará bajo las condiciones establecidas, con el objetivo de que el futbolista pueda cumplir con las medidas y dejar atrás el episodio.