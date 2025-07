Chelsea superó a Palmeiras y se clasificó a las semifinales del Mundial de Clubes

FOTO: Palmeiras vs Chelsea

Chelsea logró una victoria de 2-1 sobre Palmeiras en el encuentro correspondiente a los cuartos de final del Mundial de Clubes FIFA, consolidándose así como uno de los favoritos para el título. Este triunfo les permitió avanzar a la semifinal, donde se enfrentarán a Fluminense, equipo que se impuso por 2-1 ante Al Hilal en su respectivo duelo.

Durante la primera parte del partido, el equipo británico exhibió su dominio en el campo, generando múltiples opciones de gol que pusieron en aprietos a la defensa del conjunto brasileño. En este contexto, Cole Palmer, mediocampista ofensivo del Chelsea, abrió el marcador a los 16 minutos con una jugada individual culminada con una definición precisa, descolocando al arquero Weverton.

En el segundo tiempo, Palmeiras buscó recuperar terreno y logró igualar el marcador a los 8 minutos a través de un potente disparo del mediocampista Estêvão Willian, que sorprendió a Robert Sánchez, el arquero del Chelsea. No obstante, la alegría del empate no duró mucho. En el minuto 38, Agustín Giay, lateral argentino de Palmeiras, se convirtió en el protagonista involuntario al anotar un autogol tras intentar despejar un centro rival, situación que dejó sin opciones a su arquero y otorgó a Chelsea una ventaja que no soltaría hasta el final del encuentro.

De esta manera, el elencó dirigido por Enzo Maresca selló su clasificación hacia la semifinal del torneo más importante del fútbol mundial. En el próximo partido, Chelsea buscará dejar en el camino a Fluminense, ampliando así sus aspiraciones de alzar el trofeo.

A lo largo del partido, la estrategia ofensiva de Chelsea fue evidente, logrando desbordar una y otra vez a los defensores brasileños. A pesar del buen rendimiento mostrado por Palmeiras en el complemento, la efectividad del ataque británico y el infortunio del autogol decidieron el destino del encuentro.

Datos del partido y alineaciones iniciales

El partido se llevó a cabo en el Lincoln Financial Field y fue arbitrado por Alireza Faghani de Australia. A continuación, se detallan las formaciones iniciales de ambos equipos:

Palmeiras: Weverton; Agustín Giay, Micael, Bruno Fuchs, Vanderlan, Richard Ríos, Emiliano Martínez Toranza, Estêvão Willian, Allan, Facundo Torres y Vitor Roque. D.T: Abel Ferreira.

Chelsea: Robert Sánchez; Malo Gusto, Trevoh Chalobah, Levi Colwill, Marc Cucurella, Reece James, Enzo Fernández, Cole Palmer, Christopher Nkunku, Pedro Neto y Liam Delap. D.T: Enzo Maresca.

Los goles fueron anotados de la siguiente manera: en el primer tiempo, a los 16 minutos, Cole Palmer (C) y en el segundo tiempo, a los 8 minutos, Estêvão Willian (P) y a los 38 minutos, Agustín Giay (C).

Los cambios en la segunda mitad incluyeron: a los 9 minutos, João Pedro por Liam Delap (C) y Noni Madueke por Christopher Nkunku (C); a los 22 minutos, Pauliho por Facundo Torres (P) y Mauricio Magalhaes por Allan (P); a los 31 minutos, Aníbal Moreno por Emiliano Martínez Toranza (P) y José López por Vitor Roque (P); a los 40 minutos, Raphael Veiga por Richard Ríos (P); y a los 42 minutos, Kiernan Dewsbury-Hall por Pedro Neto (C); finalmente, a los 45+1 minutos, Dário Essugo por Andrey Santos.