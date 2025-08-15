Cascini opinó sobre el “Consejo del Mate” y adelantó que va a mandar cartas documento

Raúl Cascini, ex miembro del Consejo de Fútbol de Boca, se refirió al apodo de “Consejo del Mate” que habían recibido y advirtió que va a mandar cartas documento.

“Nos pusieron ‘Consejo del Mate’, ¿no? Me causa gracias, lo único que falta que en Argentina no se pueda tomar mate”, señaló en diálogo con el periodista Palo Ladaga.

Y agregó: “Lo de ‘Chicho Siesta’ era una falta de respeto. Sabemos la vida de mucho (de los que se burlaban), mucho más de lo que ellos piensan, pero nosotros no faltamos el respeto”.

Por último, adelantó que va a mandar “carta documento a muchos que me faltaron el respeto. Me lastimaron mucho a mí, a mis hijos y a mis viejos”.

Cascini dejó de formar parte de la dirigencia de Boca debido a la disolución del Consejo de Fútbol, que era uno de los sectores de la dirigencia más apuntados por los flojos resultados futbolísticos.

Luego de la salida de Cascini, Mauricio “Chicho” Serna y Jorge “Patrón” Bermúdez, el único del extinto Consejo de Fútbol fue Marcelo Delgado, quien este miércoles le ofreció el puesto de manager deportivo a José Néstor Pékerman.