Deportes

Cagliari venció a Lecce y quedó como escolta de Napoli y Juventus en la Serie A

Fue por 2 a 1 con doblete de Andrea Belotti como visitante.

19/09/2025 | 19:16Redacción Cadena 3

FOTO: Festejo de Cagliari.

En el arranque de la cuarta jornada del campeonato italiano, Cagliari se impuso por 2 a 1 ante Lecce en el estadio Via del Mare y sumó tres puntos clave en su objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla.

El delantero Andrea Belotti fue determinante con dos goles que revirtieron el marcador inicial y colocaron al conjunto sardo en zona de escoltas, detrás de Napoli y Juventus.

El equipo local abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo. Un desborde por izquierda de Riccardo Sottil desacomodó a la defensa visitante y permitió que Tiago Gabriel conectara de cabeza ante la marca de Sebastiano Luperto, estableciendo el 1 a 0 parcial.

La ventaja temprana no logró consolidar a Lecce, que cedió terreno ante un Cagliari más ordenado y agresivo en ataque.

La reacción del conjunto dirigido por Fabio Pisacane se tradujo en dominio territorial y situaciones claras.

Belotti avisó con un cabezazo desviado en el área chica, pero a los 32 minutos encontró revancha: tras una combinación entre Folorunsho y Palestra, el ex Torino empujó el balón frente al arco de Falcone para igualar el encuentro.

En el complemento, Cagliari mantuvo la iniciativa y generó nuevas oportunidades. Esposito estuvo cerca de desnivelar, pero Gaspar bloqueó una ocasión manifiesta y luego el mismo delantero estrelló un remate en el palo.

Lecce intentó responder, pero un error defensivo le costó caro: a los 70 minutos, Tiago Gabriel cometió penal y Belotti lo transformó en gol, sellando su doblete y la victoria visitante.

Con este resultado, Lecce queda último en la tabla con apenas un punto en cuatro fechas, encendiendo señales de alarma en relación a la permanencia.

Cagliari, en cambio, suma siete unidades y se instala provisoriamente en el lote de escoltas, en una Serie A que comienza a mostrar diferencias entre los equipos que aspiran a competir y los que lucharán por no descender.

Lectura rápida

¿Qué sucedió en el partido? Cagliari venció a Lecce por 2 a 1 en la cuarta jornada de la Serie A.

¿Quién destacó en el encuentro? Andrea Belotti, con dos goles, fue el jugador más destacado para Cagliari.

¿Cuándo se jugó el partido? El partido se jugó en la cuarta jornada del campeonato italiano.

¿Dónde tuvo lugar el encuentro? El encuentro se llevó a cabo en el estadio Via del Mare.

¿Por qué es importante esta victoria? La victoria permite a Cagliari posicionarse como escolta en la liga.

[Fuente: Noticias Argentinas]

