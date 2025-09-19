Cagliari venció a Lecce y quedó como escolta de Napoli y Juventus en la Serie A
Fue por 2 a 1 con doblete de Andrea Belotti como visitante.
19/09/2025 | 19:16Redacción Cadena 3
FOTO: Festejo de Cagliari.
En el arranque de la cuarta jornada del campeonato italiano, Cagliari se impuso por 2 a 1 ante Lecce en el estadio Via del Mare y sumó tres puntos clave en su objetivo de consolidarse en la parte alta de la tabla.
El delantero Andrea Belotti fue determinante con dos goles que revirtieron el marcador inicial y colocaron al conjunto sardo en zona de escoltas, detrás de Napoli y Juventus.
El equipo local abrió el marcador a los 4 minutos del primer tiempo. Un desborde por izquierda de Riccardo Sottil desacomodó a la defensa visitante y permitió que Tiago Gabriel conectara de cabeza ante la marca de Sebastiano Luperto, estableciendo el 1 a 0 parcial.
La ventaja temprana no logró consolidar a Lecce, que cedió terreno ante un Cagliari más ordenado y agresivo en ataque.
La reacción del conjunto dirigido por Fabio Pisacane se tradujo en dominio territorial y situaciones claras.
Belotti avisó con un cabezazo desviado en el área chica, pero a los 32 minutos encontró revancha: tras una combinación entre Folorunsho y Palestra, el ex Torino empujó el balón frente al arco de Falcone para igualar el encuentro.
En el complemento, Cagliari mantuvo la iniciativa y generó nuevas oportunidades. Esposito estuvo cerca de desnivelar, pero Gaspar bloqueó una ocasión manifiesta y luego el mismo delantero estrelló un remate en el palo.
Lecce intentó responder, pero un error defensivo le costó caro: a los 70 minutos, Tiago Gabriel cometió penal y Belotti lo transformó en gol, sellando su doblete y la victoria visitante.
Con este resultado, Lecce queda último en la tabla con apenas un punto en cuatro fechas, encendiendo señales de alarma en relación a la permanencia.
Cagliari, en cambio, suma siete unidades y se instala provisoriamente en el lote de escoltas, en una Serie A que comienza a mostrar diferencias entre los equipos que aspiran a competir y los que lucharán por no descender.
[Fuente: Noticias Argentinas]