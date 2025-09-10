Brasil denunció irregularidades en la victoria de Bolivia por Eliminatorias

La selección brasileña cayó por 1 a 0 ante Bolivia en la última fecha de las Eliminatorias y desde la Confederación Brasileña de Fútbol apuntaron contra la organización del partido en El Alto, donde acusaron a alcanzapelotas, árbitros y fuerzas de seguridad de conducta antideportiva.

La derrota de Brasil en los 4.000 metros de altitud de El Alto dejó un fuerte malestar en la delegación visitante, quien anunció que presentará una denuncia formal ante la Conmebol por lo sucedido en el duelo frente a Bolivia, donde denunció irregularidades en el manejo del encuentro.

En redes sociales circularon imágenes y videos en los que se observa cómo alcanzapelotas ocultaban balones debajo de banquetas y detrás de carteles de publicidad, practica que, según los dirigentes brasileños, fue utilizada para entorpecer el desarrollo del juego.

Desde la delegación también aseguraron que en ciertos momentos se arrojaron pelotas al campo para interrumpir el partido.

Samuel Xaud, presidente de la Confederación Brasileña de Fútbol, calificó el encuentro como “un auténtico desastre” y criticó duramente no solo el comportamiento de los alcanza pelotas, sino también a la terna arbitral y a la policía local: Vinimos a jugar al fútbol y lo que vimos fue completamente antideportivo, señaló.

El entrenador Carlo Ancelotti, por su parte, se mostró más moderado y remarcó que la altitud fue el factor que emparejó el desarrollo del partido y le permitió a Bolivia sostener el resultado que le dio la clasificación al repechaje.

La CBF adelantó que en su denuncia incluirá acusaciones por el mal trato del árbitro, amenazas de arresto al cuerpo técnico por parte de la policía boliviana, la falta de seguridad en el estadio y deficiencias en la infraestructura de los vestuarios.