Ecuador vs. Argentina

Argentina

Ecuador vs. Argentina

Rosario

Melina Uliarte

Pato Bon

La última muerte de Nora

La mesa de café

La otra mirada

El dato confiable

3x1=4

La quinta pata del gato

Cuadro de Situación

80 años del Cuarteto

Nazareno Cruz y el Lobo

La Chacarera, el latido del monte

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Histórico triunfo de Bolivia: venció a Brasil y se clasificó para el repechaje

Fue 1-0 como local. Miguel Terceros, de penal, anotó el gol. El equipo del altiplano terminó séptimo y ahora tendrá una oportunidad de pelear por el pasaporte al Mundial 2026.  

09/09/2025 | 22:39Redacción Cadena 3

FOTO: El conjunto boliviano consiguió una victoria que mantiene viva su ilusión.

Bolivia venció este martes a la noche como local por 1 a 0 a Brasil y jugará el repechaje por una plaza más para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que Venezuela cayó goleada como anfitriona por 6 a 3 ante Colombia, en la últimas fecha de las eliminatorias sudamericanas.

El conjunto boliviano tenía una parada difícil ante el elenco brasileño, ya que debía ganar y esperar una caída de la “Vinotinto”, y así sucedió.

Bolivia se impuso por 1 a 0 en la altura de La Paz con un gol de Miguel Terceros, de penal, a los 49 minutos del primer tiempo.

Por su parte, Venezuela dejó pasar una chance histórica de poder tener la posibilidad de jugar un mundial al caer goleada como local por 6 a 3 frente a Colombia.

Lectura rápida

¿Qué selección jugará este martes? La Selección de Bolivia se enfrentará a Brasil.

¿Dónde se llevará a cabo el encuentro? En el Estadio Municipal de Villa Ingenio, en El Alto.

¿Cuál es la situación actual de Bolivia? Bolivia está en el octavo lugar con 17 puntos y busca clasificar al repechaje.

¿Quién es el árbitro del partido? El árbitro será el chileno Cristian Garay.

¿Qué cambios podría hacer Brasil? Brasil podría hacer hasta ocho modificaciones en su alineación respecto al último partido.

[Fuente: Noticias Argentinas]

