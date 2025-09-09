Histórico triunfo de Bolivia: venció a Brasil y se clasificó para el repechaje
Fue 1-0 como local. Miguel Terceros, de penal, anotó el gol. El equipo del altiplano terminó séptimo y ahora tendrá una oportunidad de pelear por el pasaporte al Mundial 2026.
FOTO: El conjunto boliviano consiguió una victoria que mantiene viva su ilusión.
Bolivia venció este martes a la noche como local por 1 a 0 a Brasil y jugará el repechaje por una plaza más para el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá 2026, ya que Venezuela cayó goleada como anfitriona por 6 a 3 ante Colombia, en la últimas fecha de las eliminatorias sudamericanas.
El conjunto boliviano tenía una parada difícil ante el elenco brasileño, ya que debía ganar y esperar una caída de la “Vinotinto”, y así sucedió.
Bolivia se impuso por 1 a 0 en la altura de La Paz con un gol de Miguel Terceros, de penal, a los 49 minutos del primer tiempo.
Por su parte, Venezuela dejó pasar una chance histórica de poder tener la posibilidad de jugar un mundial al caer goleada como local por 6 a 3 frente a Colombia.
