Boca recibe a Banfield, con la intención de reafirmar su levantada en el Torneo Clausura
El “Xeneize” viene de golear a Independiente Rivadavia de Mendoza para cortar con la peor racha de su historia.
23/08/2025 | 08:17Redacción Cadena 3
FOTO: Boca goleó a Independiente Rivadavia de Mendoza en su última presentación.
Boca recibirá este domingo a Banfield, por la sexta fecha del Torneo Clausura de la Liga Profesional de Fútbol, con el objetivo de conseguir un triunfo que le permita reafirmar su levantada.
El encuentro se llevará a cabo a partir de las 18:15 en el estadio Alberto J. Armando, más conocido como “La Bombonera”, y se podrá ver a través de TNT Sports. El árbitro será Nicolás Lamolina, quien será secundado desde el VAR por Silvio Trucco.
Boca llega a este encuentro luego de un gran triunfo por 3-0 como visitante ante Independiente Rivadavia de Mendoza, que le permitió volver a sumar de a tres luego de 12 partidos y tras más de tres meses.
De esta manera, los dirigidos por Miguel Ángel Russo llegaron a los seis puntos en la Zona A, donde marchan décimos, y se acomodaron terceros en la tabla anual, lo que les permite soñar con la clasificación a la Copa Libertadores 2026.
De cara a este encuentro, Russo mantendría el 11 inicial que salió a la cancha en Mendoza, por lo que el delantero uruguayo Edinson Cavani, que es el jugador más criticado por la hinchada xeneize, estaría desde el arranque.
Banfield, por su parte, tuvo un discreto comienzo en el Torneo Clausura y marcha noveno en la Zona A con siete puntos, por lo que por ahora no estaría consiguiendo la clasificación a los playoffs pese a que todavía falta mucho.
En la última fecha los dirigidos por Pedro Troglio vienen de darle vuelta un partidazo a Estudiantes de La Plata para conseguir un triunfo por 3-2 luego de comenzar 2-0 en desventaja.
Estas son las probables formaciones y otros detalles del encuentro
- Torneo Clausura
- Fecha 6
- Boca – Banfield
- Estadio: Alberto J. Armando (La Bombonera)
- Árbitro: Nicolás Lamolina
- VAR: Silvio Trucco
- Hora: 18:15. TV: TNT Sports Premium
Boca: Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Marco Pellegrino, Lautaro Blanco; Brian Aguirre, Rodrigo Battaglia, Leandro Paredes, Alan Velasco; Miguel Merentiel y Edinson Cavani. DT: Miguel Ángel Russo.
Banfield: Facundo Sanguinetti; Ignacio Abraham, Alexis Maldonado, Sergio Vittor, Juan Iribarren; Lisandro Piñero, Santiago Esquivel, Martín Río, Gonzalo Ríos; Mauro Méndez y Rodrigo Auzmendi. DT: Pedro Troglio.
Lectura rápida
¿Qué equipo juega este domingo contra Boca? Banfield.
¿Cuándo es el partido? Este domingo a las 18:15.
¿Dónde se jugará el encuentro? En el estadio Alberto J. Armando, conocido como “La Bombonera”.
¿Cómo llega Boca al partido? Viene de ganar 3-0 ante Independiente Rivadavia de Mendoza.
¿Qué posición ocupa Banfield en la tabla? Actualmente marcha noveno en la Zona A con siete puntos.
[Fuente: Noticias Argentinas]