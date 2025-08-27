FOTO: Benfica venció al Fenerbahce y se metió en la Fase Liga de la Champions League. (Foto NA; @SLBenfica)

Benfica de Portugal venció este miércoles por 1-0 al Fenerbahce de Turquía y se clasificó a la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El conjunto de Lisboa saltó al terreno de juego con los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Berrenechea dentro de los titulares, mientras que Gianluca Prestianni, ex Vélez, permaneció en el banco de suplentes.

El único gol del encuentro lo convirtió el delantero turco Kerem Aktürkoglu, a los 35 minutos del primer tiempo, y le dio el pase a la siguiente ronda a los comandados por Bruno Lage, tras la igualdad sin goles obtenida en la ida. Por su parte, los dirigidos por José Mourinho deberán conformarse con disputar la Europa League.

A los 37’ del complemento, Anderson Talisca vio la tarjeta roja en el cuadro turco por un fuerte codazo sobre el centrocampista albiceleste de 24 años.

Con este resultado, el Benfica, ex equipo del delantero Ángel Di María, disputará el torneo más importante del continente europeo al igual que el Sporting Lisboa.

En el resto de encuentros de la jornada, Qarabag Agdam, equipo de la Primera División de Azerbaiyán, avanzó a la Fase Liga de la Champions League por el resultado global de 5-4, a pesar de haber caído por 3-2 en el duelo de vuelta ante Ferencvaros (Hungría).

Asimismo, Copenhague (Dinamarca) dejó en el camino al Basilea (Suiza) tras imponerse 2-0, mientras que Brujas (Bélgica) goleó 6-0 al Rangers de Escocia -con marcador global de 9 a 1- para ambos sellar su presencia en la próxima edición del certamen internacional.