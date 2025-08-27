En vivo

Turno Noche

Chiqui Abecasis

Argentina

En vivo

Turno Noche

Chiqui Abecasis

Rosario

En vivo

Platea Numerada

Dep. Morón vs. Gsia. y Esgrima

Mendoza

En vivo

Una noche más

Melina Uliarte

En vivo

Cuartetomanía

Pato Bon

En vivo

Especiales temáticos

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Deportes

Benfica venció al Fenerbahce y se metió en la Fase Liga de la Champions League

Además, el Brujas de Bélgica, Copenhague (Dinamarca) y Qarabag Agdam (Azerbaiyán) fueron los otros clasificados al certamen europeo.

27/08/2025 | 20:58Redacción Cadena 3

FOTO: Benfica venció al Fenerbahce y se metió en la Fase Liga de la Champions League. (Foto NA; @SLBenfica)

Benfica de Portugal venció este miércoles por 1-0 al Fenerbahce de Turquía y se clasificó a la Fase Liga de la UEFA Champions League.

El conjunto de Lisboa saltó al terreno de juego con los argentinos Nicolás Otamendi y Enzo Berrenechea dentro de los titulares, mientras que Gianluca Prestianni, ex Vélez, permaneció en el banco de suplentes.

El único gol del encuentro lo convirtió el delantero turco Kerem Aktürkoglu, a los 35 minutos del primer tiempo, y le dio el pase a la siguiente ronda a los comandados por Bruno Lage, tras la igualdad sin goles obtenida en la ida. Por su parte, los dirigidos por José Mourinho deberán conformarse con disputar la Europa League.

A los 37’ del complemento, Anderson Talisca vio la tarjeta roja en el cuadro turco por un fuerte codazo sobre el centrocampista albiceleste de 24 años.

Con este resultado, el Benfica, ex equipo del delantero Ángel Di María, disputará el torneo más importante del continente europeo al igual que el Sporting Lisboa.

En el resto de encuentros de la jornada, Qarabag Agdam, equipo de la Primera División de Azerbaiyán, avanzó a la Fase Liga de la Champions League por el resultado global de 5-4, a pesar de haber caído por 3-2 en el duelo de vuelta ante Ferencvaros (Hungría).

Asimismo, Copenhague (Dinamarca) dejó en el camino al Basilea (Suiza) tras imponerse 2-0, mientras que Brujas (Bélgica) goleó 6-0 al Rangers de Escocia -con marcador global de 9 a 1- para ambos sellar su presencia en la próxima edición del certamen internacional.

Lectura rápida

¿Quién venció al Fenerbahce?
Benfica de Portugal.

¿Qué resultado obtuvo?
1-0 a favor del Benfica.

¿Quién marcó el gol?
Kerem Aktürkoglu.

¿Qué otros equipos clasificaron?
Brujas, Copenhague y Qarabag Agdam.

¿Qué torneo disputará el Benfica?
La Fase Liga de la UEFA Champions League.

[Fuente: Noticias Argentinas]

Lo más visto

Deportes

Podcast

Fórmula 1

Podcast

Grandes del Deporte

Podcast

La Fama es puro Cuento

Podcast

Una Pastilla para la Memoria

Podcast

Contame una historia

Podcast

Al diván

Podcast

El dato Basterra

Podcast

Talleres

Podcast

Belgrano

Podcast

Instituto

Podcast

River Plate

Podcast

Boca Juniors

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho