FOTO: Barcelona goleó al Getafe y no le pierde pisada al Real Madrid en La Liga. (Foto NA: FCBarcelona)

Barcelona goleó este domingo como local por 3-0 al Getafe en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Johan Cruyff, para alcanzar la segunda posición del campeonato.

Los goles para el conjunto catalán los convirtieron Ferran Torres por duplicado, a los 15’ y 24 minutos del primer tiempo, y Dani Olmo, a los 17’ del complemento.

Con este resultado, los comandados por el alemán Hans-Dieter Flick continúan como escoltas del certamen español con 13 puntos y quedaron a solamente dos unidades del Real Madrid, líder de La Liga. Ahora, el elenco azulgrana visitará al Real Oviedo el próximo jueves desde las 16:30 en el estadio Carlos Tartiere.

Con una gran participación de varios futbolistas del Barca, el volante español de 27 años con último paso por el Leipzig de Alemania asistió de taco a su compatriota Ferrán Torres para abrir el marcador en el cuarto de hora de partido.

Menos de diez minutos más tarde, Raphinha volvió a asistir al atacante oriundo de Valencia para que amplie la diferencia a dos goles en el marcador, resultado que permaneció hasta el descanso.

En el segundo tiempo, Barcelona no bajó el ritmo y sentenció el triunfo de la mano de Olmo, quien empujó la pelota al fondo de la red tras un pase del inglés Marcis Rashford.