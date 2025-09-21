Barcelona goleó al Getafe y no le pierde pisada al Real Madrid en La Liga
El conjunto azulgrana se impuso por 3-0 en la quinta fecha de la liga española y quedó a dos unidades del Merengue.
21/09/2025 | 18:30Redacción Cadena 3
FOTO: Barcelona goleó al Getafe y no le pierde pisada al Real Madrid en La Liga. (Foto NA: FCBarcelona)
Barcelona goleó este domingo como local por 3-0 al Getafe en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Johan Cruyff, para alcanzar la segunda posición del campeonato.
Los goles para el conjunto catalán los convirtieron Ferran Torres por duplicado, a los 15’ y 24 minutos del primer tiempo, y Dani Olmo, a los 17’ del complemento.
Con este resultado, los comandados por el alemán Hans-Dieter Flick continúan como escoltas del certamen español con 13 puntos y quedaron a solamente dos unidades del Real Madrid, líder de La Liga. Ahora, el elenco azulgrana visitará al Real Oviedo el próximo jueves desde las 16:30 en el estadio Carlos Tartiere.
Con una gran participación de varios futbolistas del Barca, el volante español de 27 años con último paso por el Leipzig de Alemania asistió de taco a su compatriota Ferrán Torres para abrir el marcador en el cuarto de hora de partido.
Menos de diez minutos más tarde, Raphinha volvió a asistir al atacante oriundo de Valencia para que amplie la diferencia a dos goles en el marcador, resultado que permaneció hasta el descanso.
En el segundo tiempo, Barcelona no bajó el ritmo y sentenció el triunfo de la mano de Olmo, quien empujó la pelota al fondo de la red tras un pase del inglés Marcis Rashford.
Lectura rápida
¿Qué equipo ganó el partido?
Barcelona ganó 3-0 al Getafe.
¿Cuántos goles hizo Ferran Torres?
Hizo dos goles durante el partido.
¿Cuál fue el resultado final?
El resultado final fue 3-0 a favor de Barcelona.
¿Cuándo será el próximo partido de Barcelona?
El próximo partido será el jueves a las 16:30 contra Real Oviedo.
¿Quién es el entrenador de Barcelona?
El entrenador es Hans-Dieter Flick.
[Fuente: Noticias Argentinas]