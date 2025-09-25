Atlético de Madrid recibe en el clásico al Real Madrid en una nueva fecha de LaLiga

FOTO: Atlético de Madrid recibe en el clásico al Real Madrid.

La séptima fecha de LaLiga se pondrá en marcha este viernes con el duelo entre Girona y Espanyol en Montilivi a partir de las 16:00 (hora argentina).

El equipo rojiblanco necesita sumar para salir del último lugar de la tabla, mientras que los “Pericos” buscan un triunfo que los siga manteniendo en la zona de Champions League.

La acción continuará el sábado con cuatro partidos, y el gran atractivo será el cruce entre Atlético de Madrid y Real Madrid en el Metropolitano, en un clásico que puede poner fin al andar perfecto del “Merengue”, líder absoluto con 18 puntos.

Más temprano, Getafe recibirá a Levante con la chance de meterse en puestos de Champions, mientras que Mallorca intentará salir del fondo frente a Alavés.

El día cerrará con Villarreal frente a Athletic Club, en un partido clave entre el tercero y el quinto de la tabla.

El domingo será el turno de otros cuatro encuentros. Rayo Vallecano buscará cortar su mala racha ante Sevilla, que quiere acercarse a los puestos de copas, y más tarde Elche recibirá a Celta de Vigo que sigue sin ganar en el torneo.

Barcelona se medirá ante Real Sociedad con el objetivo de seguir recortando puntos en la lucha por la cima, mientras que Real Betis se enfrentará a Osasuna en el último partido del día.

La jornada se completará el lunes con el cruce entre Valencia y Real Oviedo.

Con seis jornadas disputadas, Real Madrid lidera con puntaje perfecto, seguido por Barcelona y Villarreal, ambos con 13 puntos, aunque el conjunto catalán todavía tiene que disputar su encuentro de la fecha anterior y puede llegar a 16 unidades.

Villarreal y Espanyol completan la zona de Champions League, mientras que Athletic Club sigue en zona de Europa League y Getafe se mantiene en posición de Conference League.

En el fondo, Girona y Mallorca siguen últimos con apenas dos unidades y Real Oviedo está en puestos de descenso con tres puntos.

Fixture de la fecha 7 de LaLiga

Viernes 26 de septiembre

Girona vs. Espanyol | 16:00

Sábado 27 de septiembre

Getafe vs. Levante UD | 09:00

Atlético de Madrid vs. Real Madrid | 11:15

Mallorca vs. Alavés | 13:30

Villarreal vs. Athletic Club | 16:00

Domingo 28 de septiembre

Rayo Vallecano vs. Sevilla | 09:00

Elche CF vs. Celta de Vigo | 11:15

Barcelona vs. Real Sociedad | 13:30

Real Betis vs. Osasuna | 16:00

Lunes 29 de septiembre

Valencia vs. Real Oviedo | 16:00