FOTO: Atlético de Madrid igualó ante el Mallorca y no levanta cabeza en La Liga. (Foto NA: @Atleti)

Atlético de Madrid igualó este domingo como visitante por 1-1 ante el Real Mallorca, en un partido correspondiente a la quinta fecha de la Liga de España, llevado a cabo en el estadio Son Moix.

El mediocampista inglés Connor Gallagher abrió el marcador para los Colchoneros, a los 34 minutos del segundo tiempo, mientras que Vedat Muriqi igualó el duelo para los locales, a los 40’ del mismo periodo.

Los argentinos Julián Álvarez, quien falló un penal a los 14 minutos de la etapa inicial, Nicolás González y Giuliano Simeone comenzaron desde el arranque en los dirigidos por Diego Simeone. En tanto, Nahuel Molina ingresó en el complemento en lugar de Giacomo Raspadori.

Por otro lado, Alexander Sorloth, quien saltó al campo de juego en lugar del atacante surgido en River, se fue expulsado tras diez minutos en cancha.

Gallagher capturó un rebote dentro del área, tras la gran intervención del arquero Leo Román luego de un disparo de Marcos Llorente, y definió al palo izquierdo para adelantar a los rojiblancos en el partido.

Sin embargo, Real Mallorca sacó provecho de la superioridad numérica con menos de cinco minutos para el pitazo final y empató el duelo por medio de Vedat Muriqi.

Con este resultado, Atlético de Madrid alcanzó la duodécima posición de La Liga con seis puntos. Ahora, deberá recibir al Rayo Vallecano el próximo miércoles desde las 16:30 por la siguiente fecha del campeonato local.

En el resto de encuentros de la jornada, Elche venció 1-0 al Real Oviedo con gol del portugués Andre Silva, mientras que Rayo Vallecano y Celta de Vigo igualaron 1-1 con tantos de Jorge De Frutos y Borja Iglesias, respectivamente.