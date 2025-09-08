FOTO: Arsenal empató con Tristán Suárez y salió de la zona de descenso en la Primera Nacional.

Arsenal sacó un empate ante Tristán Suárez y salió de los puestos de descenso en la Zona A por la trigésima fecha de la Primera Nacional.

El equipo de Sarandí y el “Lechero” igualaron sin goles en el estadio Julio Humberto Grondona. De esta forma, los dirigidos por Darío Franco alcanzaron los 31 puntos, misma cantidad que tiene Ferro y, además, le sacó un punto a Güemes y dos a Alvarado.

Por el lado de Tristán Suárez, no pudo seguir escalando en los primeros puestos y finalizó en el tercer lugar con 45 unidades, quedando a seis puntos de Atlanta, que es el escolta, y a ocho del puntero Deportivo Madryn.

A su vez, en el marco de la misma zona, Alvarado volvió a sufrir en el Minella y apenas rescató un empate sin goles frente a Deportivo Maipú de Mendoza, en un partido que refleja la falta de profundidad y de ideas para definir del equipo.

El equipo de Marcelo Vázquez tuvo la iniciativa y generó constantes centros, pero careció de presencia ofensiva, lo que facilitó el trabajo defensivo de los mendocinos. Con este resultado, el “Torito” sigue sumergido en la zona de descenso directo y se complica cada vez más en la recta final del campeonato, con solo cuatro fechas por delante.

El ingreso de Joaquín Susvielles aportó aire fresco en ataque, pero el delantero quedó aislado y el resto del equipo no logró acompañarlo con claridad. Las llegadas más claras estuvieron del lado visitante, con un remate lejano de Mirko Bonfigli que pegó en el ángulo y alguna contra que inquietó al arco de Emmanuel Gómez.