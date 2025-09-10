FOTO: Ancelotti no se mostró contento tras la derrota de Brasil ante Bolivia.

La derrota de Brasil ante Bolivia en El Alto generó un fuerte malestar al entrenador Carlo Ancelotti en el cierre de las Eliminatorias Sudamericanas.

El técnico italiano, quien sufrió su primera experiencia a 4.090 metros de altitud, reconoció que la altura fue un condicionante determinante en el 1 a 0 que metió a la “Verde” en el repechaje.

“Fue muy complicado, lo único que nos llevó a reconsiderar cosas desde que estoy al mando. Aunque el equipo ha mejorado, este partido fue el único que nos hizo replantear todo”, aseguró Ancelotti.

Además, calificó la visita como “un partido muy especial en todos los sentidos”, pero no ocultó su enojo por el resultado y la dificultad que representó el escenario. Al mismo tiempo, valoró el esfuerzo de sus futbolistas, quienes debieron sobreponerse a un contexto físico límite.

“Es muy difícil jugar aquí. Los jugadores lo intentaron, pero la intensidad que impone Bolivia en su casa es difícil de igualar”, explicó, reconociendo que la “Verde” potenció su estilo en condiciones extremas.

El entrenador también dejó en claro que, más allá de la altitud, existieron factores externos que incidieron en el desarrollo del encuentro. Con tono crítico, señaló fallas arbitrales y situaciones que, según él, perjudicaron a su equipo.

“Algunas decisiones y el ambiente nos complicaron más de lo esperado”, expresó Ancelotti.