A los 28 años, se retiró Julieta Estable, exjugadora de la Selección argentina de tenis

La tenista argentina Julieta Estable anunció en el día de hoy, mediante una publicación en su cuenta de Instagram, su retiro del tenis profesional.

La exjugadora, de 28 años, afirmó que el tenis le “abrió las puertas a un montón de lugares” que no hubiera tenido la oportunidad de conocer, y fue muy agradecida con cada persona que formó parte de su carrera.

Estable, que se encontraba en el puesto 680° del ranking mundial femenino, había llegado al escalón 297° en septiembre del año pasado, la mejor posición de su carrera, y tuvo una lesión en una de las rodillas en 2022, que la alejó de la competencia por un año.

Con 28 años, luego de haberle dedicado “prácticamente 22 años” al deporte, Julieta Estable anunció que tomó la decisión de terminar con su carrera tenística.

Con una destacada participación en su etapa juvenil, Estable alcanzó el primer puesto del ranking nacional en las categorías sub-12, sub-14 y sub-16, además de haber sido campeona de un torneo Sudamericano en la categoría sub-14 y haber ganado la medalla plateada en la primera edición de los Juegos Olímpicos Sudamericanos de la juventud, en Lima 2013, a los 16 años.

Además, Estable llegó al puesto 15° en el ranking mundial de Juniors, en 2015, y disputó dos Grand Slams para menores en ese año Roland Garros y Wimbledon, alcanzando la segunda ronda en el torneo francés y cayendo en primera instancia en el organizado en Inglaterra.

Luego de superar la etapa juvenil, a Estable le costó dar el salto al gran circuito del tenis femenino. Aunque ganó 10 títulos a nivel ITF, la mitad de ellos como singlista, quedó estancada gran parte de su carrera por debajo del puesto 500°, debutando en torneos de nivel WTA en 2021, cuando fue invitada por el Argentina Open y perdió en primera ronda.

El momento más complicado de su carrera llegó en 2022, con una lesión en una de las rodillas que la mantuvo lejos del polvo de ladrillo desde junio hasta el mismo mes del año siguiente. “Pensé que no volvería a jugar al tenis, ya que es muy duro regresar desde cero” afirmó Estable en una entrevista posterior, aunque también aseguró que, al momento de su regreso, lo hizo “renovada y disfrutando del tenis, algo que me estaba costando bastante”.

Habiendo superado la lesión, sin ranking debido a su larga ausencia, llegaron algunos de los mejores resultados de su carrera. Estable fue finalista de dos torneos consecutivos, en Perú y Luján, y consiguió su primer triunfo a nivel WTA, habiendo superado la primera ronda del Argentina Open 2023.

Los buenos resultados continuaron en 2024, siendo finalista en Córdoba, Brasil y Perú, por lo que estrenó su mejor posición histórica en el listado mundial en septiembre de ese año.

Con la Selección, Estable había sido parte del equipo campeón de la zona americana de la FED CUP (hoy Bille Jean King Cup) en 2016, aunque no había tenido la oportunidad de jugar. La misma llegó el año pasado, cuando la capitana Mercedes Paz la convocó para ser parte de la Zona Americana en Bogotá. En dicha convocatoria, “Tita” jugó cuatro partidos como doblista, con tres triunfos que le dieron la clasificación al seleccionado a los playoffs, instancia en la que caería con Brasil. También fue seleccionada en la edición de este año, disputando la Zona Americana.

En su comunicado, Estable le agradeció a “cada uno que formó parte” de su carrera, dejando un agradecimiento especial para sus padres, y comentó que arrancará una nueva etapa “desde otro lugar” con la academia de tenis Pancho Aranguren, en la que no aclaró cuál será su función.