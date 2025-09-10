Un libro para "Pensar el futuro" con más claridad

FOTO: Pensar el futuro se presenta el jueves en la Universidad Católica.

El próximo jueves 11 de septiembre, a las 18 horas, la Universidad Católica de Córdoba se prepara para un evento imperdible: la presentación del libro "Pensar El Futuro. Una visión poliédrica".

Este texto, editado por el Dr. José Funes S.J., una figura multidisciplinar que combina su doctorado en astronomía con su licenciatura en filosofía y teología, promete ser una guía esencial para comprender los complejos desafíos de nuestra época.

Funes, docente e investigador de esa casa de estudios, ha logrado compilar un conjunto de textos magistrales inéditos de expertos y expertas en campos tan diversos como la física, ingeniería ambiental, bioingeniería, medicina, economía, derecho, filosofía y teología. Nombres como Armando Andruet, Mariano Asla, Verónica Figueroa Clerici, Luis Galeazzi, Octavio Groppa, Enrique Majul, Santiago Reyna, Hugo Rufiner y Francisco Tamarit, se unen en esta obra para ofrecer una perspectiva enriquecedora y profunda sobre los futuros posibles.

Un diálogo entre saberes y la mirada del Papa Francisco

El libro, parte de la creciente colección Utilitas de la editorial EDUCC, se sumerge en temas cruciales de nuestro tiempo.

Según adelantó el padre Funes S.J., la obra explora cómo los líderes influyen en el curso de la historia, destacando la figura del Papa Francisco.

El pontífice argentino, quien ha guiado no solo a la Iglesia Católica sino a innumerables personas de buena voluntad, nos convoca a la reflexión a través de su encíclica Laudato si’, sobre el cuidado de la Casa Común, y su llamado a un uso responsable de la Inteligencia Artificial, tema que abordó ante los líderes mundiales del G7.

El subtítulo, "Una visión poliédrica", no es casual. Funes explica que se inspira en la poderosa imagen del poliedro que el Papa Francisco utilizó en Evangelii Gaudium (n. 236) para describir un modelo que "recoge lo mejor de cada uno, conservando su originalidad".

Esta metáfora encapsula perfectamente la esencia del libro: una convergencia de ideas donde cada autor, desde su especialidad y estilo personal, busca comunicar conocimientos complejos a un público amplio que, aunque no posea saberes específicos, comparte "la sed de la búsqueda por dar sentido a los desafíos que enfrentamos".

Detalles del evento

La presentación del libro se realizará en modalidad híbrida el 11 de septiembre, a las 18 horas. Podrás participar de forma presencial en el Aula 115 - Edificio Centro "Juan Carlos Scannone S.J.", Obispo Trejo 323, o unirte a la conversación virtualmente a través de este ENLACE.

No pierdas la oportunidad de ser parte de este importante diálogo sobre el futuro que estamos construyendo.