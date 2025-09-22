FOTO: La sangre de la malvasía: misterio y tragedia en Lanzarote en el siglo XVIII

Villa de Teguise, en Lanzarote, se encuentra en el año 1730 ante un panorama desolador: la sequía y los constantes temblores de tierra han convertido a la isla en una prisión de miseria. La comunidad, sintiéndose abandonada por la corona, lucha contra un futuro incierto donde el océano amenaza con devorarlos. En medio de este caos aparece un emisario real, un viejo conocido que trae un mensaje que podría cambiar sus vidas para siempre.

La llegada de este personaje, sin embargo, desencadena un giro inesperado: su muerte en circunstancias extrañas siembra la desconfianza en el corazón de la villa. Juan Leal, el alcalde, acompañado de su hija Yaiza, se embarca en una búsqueda para desentrañar lo sucedido, en un entorno donde los habitantes guardan más secretos de los que están dispuestos a revelar. La atmósfera de tensión y el dolor compartido de la comunidad se entrelazan con la intriga por descubrir al culpable y la verdad detrás de este trágico suceso.

Con su estilo evocador, el autor logra trasladar al lector a una época en la que las paredes de la villa parecen tener oídos, y donde cada mirada es un indicio de culpabilidad. La narrativa del libro no solo refleja los conflictos sociales de la época, sino que también ahonda en las relaciones humanas marcadas por la desconfianza y la necesidad de sobrevivir en un entorno hostil. La historia plantea preguntas profundas sobre la justicia y la verdad, temas que resuenan con nuestra realidad contemporánea, convirtiendo “La sangre de la malvasía” en una lectura relevante y cautivadora.

Este libro, publicado por SUMA en 2025, se enmarca en el género de histórica y aventuras, prometiendo no solo entretener, sino también ofrecer un profundo análisis sobre la condición humana en tiempos difíciles.

### Ficha del libro

| **Campo** | **Datos** |

|---------------------|------------------------|

| **Género** | Histórica y aventuras |

| **Editorial** | SUMA |

| **Año de edición** | 2025 |

| **ISBN** | 9791387512088 |

| **ISBN digital** | 9791387512095 |

| **Idioma** | Español |