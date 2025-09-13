La Orquesta Barrio Ludueña celebró sus 20 años con un concierto en la peatonal
La agrupación musical ofreció un espectáculo gratuito en Córdoba y San Martín. Participaron más de 50 artistas con un repertorio diverso que incluye clásicos argentinos y latinoamericanos.
13/09/2025 | 12:37Redacción Cadena 3 Rosario
FOTO: El show comenzó a las 11:30hs.
La Escuela Orquesta Barrio Ludueña conmemoró dos décadas de trayectoria con un espectáculo gratuito en pleno centro de Rosario, en la intersección de las peatonales Córdoba y San Martín. Más de 50 estudiantes y docentes participaron del concierto, que incluyó un repertorio variado con clásicos argentinos y latinoamericanos, obras de Bernstein, Morricone y Fito Páez, así como piezas de rock nacional como De Música Ligera y Mariposa Tecknicolor.
Patricia Díaz, coordinadora general de la escuela, destacó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que la institución alberga actualmente a más de 300 niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 18 años, distribuidos en varias sedes del Distrito Noroeste y un aula en la Vecinal Empalme Graneros. “La música abre puertas, fomenta amistades y permite que los alumnos conozcan otros lugares y propuestas culturales de la ciudad”, explicó
El modelo pedagógico de “escuela orquesta” de Ludueña, que integra talleres de Lenguaje Musical, Instrumento, Práctica Orquestal, Música de Cámara y Ensambles, se ha replicado en distintos puntos de la provincia, consolidándose como un espacio de inclusión y desarrollo cultural.
Durante el evento, el público pudo disfrutar de la preparación del concierto, ensayos y la ejecución de temas de series y películas populares, como Game of Thrones, Stranger Things y La Casa de Papel. Familias y vecinos se acercaron para celebrar el aniversario y apreciar el talento de los estudiantes en vivo.
El espectáculo tuvo una duración aproximada de 45 minutos, y quienes no pudieron asistir el sábado 13 de septiembre podrán disfrutar de una nueva presentación el 18 de octubre a las 18 horas en el Teatro La Comedia.
