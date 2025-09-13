La Orquesta Barrio Ludueña celebró sus 20 años con un concierto en la peatonal

La Escuela Orquesta Barrio Ludueña conmemoró dos décadas de trayectoria con un espectáculo gratuito en pleno centro de Rosario, en la intersección de las peatonales Córdoba y San Martín. Más de 50 estudiantes y docentes participaron del concierto, que incluyó un repertorio variado con clásicos argentinos y latinoamericanos, obras de Bernstein, Morricone y Fito Páez, así como piezas de rock nacional como De Música Ligera y Mariposa Tecknicolor.

Patricia Díaz, coordinadora general de la escuela, destacó en diálogo con Una Mañana Para Todos por Cadena 3 Rosario que la institución alberga actualmente a más de 300 niños, niñas y adolescentes de entre 7 y 18 años, distribuidos en varias sedes del Distrito Noroeste y un aula en la Vecinal Empalme Graneros. “La música abre puertas, fomenta amistades y permite que los alumnos conozcan otros lugares y propuestas culturales de la ciudad”, explicó

El modelo pedagógico de “escuela orquesta” de Ludueña, que integra talleres de Lenguaje Musical, Instrumento, Práctica Orquestal, Música de Cámara y Ensambles, se ha replicado en distintos puntos de la provincia, consolidándose como un espacio de inclusión y desarrollo cultural.

FOTO: El show comenzó a las 11:30hs.

Durante el evento, el público pudo disfrutar de la preparación del concierto, ensayos y la ejecución de temas de series y películas populares, como Game of Thrones, Stranger Things y La Casa de Papel. Familias y vecinos se acercaron para celebrar el aniversario y apreciar el talento de los estudiantes en vivo.

El espectáculo tuvo una duración aproximada de 45 minutos, y quienes no pudieron asistir el sábado 13 de septiembre podrán disfrutar de una nueva presentación el 18 de octubre a las 18 horas en el Teatro La Comedia.