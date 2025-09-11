La Orquesta Barrio Ludueña celebra sus 20 años con un concierto en la peatonal

FOTO: La agrupación ofrecerá un espectáculo gratuito este sábado en Córdoba y San Martín

La Escuela Orquesta Barrio Ludueña, que este año cumple dos décadas de trayectoria, celebrará con un concierto abierto en pleno centro rosarino. La cita será este sábado a las 11 de la mañana en la intersección de las peatonales Córdoba y San Martín, con la participación de más de 50 estudiantes y docentes en escena.

El repertorio abarcará música argentina, latinoamericana, académica universal y de películas, con versiones de obras de Bernstein, Morricone y Fito Páez, además de piezas tradicionales como Guadalquivir y Cachua a voz y bajo, y clásicos del rock nacional como De Música Ligera de Soda Stereo y Mariposa Tecknicolor.

Un proyecto con historia y compromiso

Fundada en 2005, la Escuela Orquesta Barrio Ludueña forma parte del Programa Territorios Musicales de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Actualmente cuenta con 310 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de talleres de Lenguaje Musical, Instrumento y Práctica Orquestal, además de clases de Música de Cámara y Ensambles.

Su modelo pedagógico de “escuela orquesta” se replicó en distintas localidades de la provincia y hoy funciona en tres sedes: el CMD Noroeste “Olga y Leticia Cossettini”, la Comunidad Escuelas Salesianas “Padre Edgardo Montaldo” y la Escuela Diocesana N°1182 “San Luis Gonzaga”, además de un aula en la Vecinal Empalme Graneros.

En estas dos décadas, la propuesta se consolidó como un espacio de inclusión y desarrollo cultural, testimonio de cómo el arte puede transformar realidades a través del trabajo sostenido y la presencia del Estado.