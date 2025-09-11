En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Belgrano vs. San Martín (SJ)

Argentina

En vivo

La Cadena del Gol

Claudio Giglioni

Rosario

En vivo

Una noche más

Música

En vivo

Modo Cuarteto

Agostina y Conrado

En vivo

Música ligera

Radio

Podcast

La última muerte de Nora

Podcast

La mesa de café

Podcast

La otra mirada

Podcast

El dato confiable

Podcast

3x1=4

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

80 años del Cuarteto

Podcast

Nazareno Cruz y el Lobo

Podcast

La Chacarera, el latido del monte

Podcast

Francisco: los 10 años del Papa argentino

Escuchá lo último

Elegí tu emisora

Cultura

La Orquesta Barrio Ludueña celebra sus 20 años con un concierto en la peatonal

La agrupación musical ofrecerá un espectáculo gratuito este sábado 13 de septiembre a las 11 en Córdoba y San Martín. Participarán más de 50 artistas con un repertorio diverso que incluye clásicos argentinos y latinoamericanos.

11/09/2025 | 19:06Redacción Cadena 3 Rosario

FOTO: La agrupación ofrecerá un espectáculo gratuito este sábado en Córdoba y San Martín

La Escuela Orquesta Barrio Ludueña, que este año cumple dos décadas de trayectoria, celebrará con un concierto abierto en pleno centro rosarino. La cita será este sábado a las 11 de la mañana en la intersección de las peatonales Córdoba y San Martín, con la participación de más de 50 estudiantes y docentes en escena.

El repertorio abarcará música argentina, latinoamericana, académica universal y de películas, con versiones de obras de Bernstein, Morricone y Fito Páez, además de piezas tradicionales como Guadalquivir y Cachua a voz y bajo, y clásicos del rock nacional como De Música Ligera de Soda Stereo y Mariposa Tecknicolor.

Un proyecto con historia y compromiso

Fundada en 2005, la Escuela Orquesta Barrio Ludueña forma parte del Programa Territorios Musicales de la Secretaría de Cultura y Educación de la Municipalidad de Rosario. Actualmente cuenta con 310 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que participan de talleres de Lenguaje Musical, Instrumento y Práctica Orquestal, además de clases de Música de Cámara y Ensambles.

Su modelo pedagógico de “escuela orquesta” se replicó en distintas localidades de la provincia y hoy funciona en tres sedes: el CMD Noroeste “Olga y Leticia Cossettini”, la Comunidad Escuelas Salesianas “Padre Edgardo Montaldo” y la Escuela Diocesana N°1182 “San Luis Gonzaga”, además de un aula en la Vecinal Empalme Graneros.

En estas dos décadas, la propuesta se consolidó como un espacio de inclusión y desarrollo cultural, testimonio de cómo el arte puede transformar realidades a través del trabajo sostenido y la presencia del Estado.

Lectura rápida

¿Qué evento celebrará la Escuela Orquesta Barrio Ludueña? Un concierto abierto en el centro rosarino.

¿Quiénes participan en el concierto? Más de 50 estudiantes y docentes de la Escuela Orquesta Barrio Ludueña.

¿Cuándo se llevará a cabo el concierto? Este sábado a las 11 de la mañana.

¿Dónde se realizará el evento? En la intersección de las peatonales Córdoba y San Martín, en Rosario.

¿Por qué es importante la Escuela Orquesta Barrio Ludueña? Es un espacio de inclusión y desarrollo cultural que ha transformado realidades a través del arte en 20 años de trayectoria.

Lo más visto

Cultura

Opinión

Podcast

La otra mirada

Podcast

La mesa de café

Podcast

La quinta pata del gato

Podcast

3x1=4

Podcast

El dato confiable

Podcast

Política esquina Economía

Podcast

Abrapalabra

Podcast

Cuadro de Situación

Podcast

Los editoriales de Alberto Lotuf

Podcast

Agenda económica

Podcast

Las Claves de Zucho