Irina Werning ganó el primer premio del concurso fotográfico de Banco Ciudad

El Banco Ciudad presentó las obras ganadoras de la 26ª edición de su reconocido certamen fotográfico "Gente de mi Ciudad". La obra “Rural 2”, de la fotógrafa Irina Werning, fue elegida por el jurado para el primer premio, destacándose por su "fuerza narrativa y humor visual". El segundo lugar fue para Federico Alfonso por su fotografía “Remisero”, y el tercer puesto lo obtuvo Claudio Bulgheroni con su obra “Líder”.

El jurado valoró la composición de Werning por convertir "lo cotidiano en una escena de arte contemporáneo", donde la tensión entre lo rural y lo citadino dialoga con sutileza. Según supo Noticias Argentinas, el jurado de esta edición estuvo integrado por los prestigiosos fotógrafos Gabriela Messina y Jorge Mónaco, junto a Marcela Heiss en representación del Banco Ciudad.

Muestra gratuita en el Teatro San Martín

Como es tradición, se realizó una exposición con todas las obras distinguidas, incluyendo los primeros premios, las menciones especiales y las fotografías seleccionadas. La inauguración y entrega de premios se llevará a cabo este martes 16 de septiembre a las 18 horas en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, ubicado en Av. Corrientes 1530. La muestra, de acceso gratuito, podrá visitarse hasta el próximo 14 de diciembre.