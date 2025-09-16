Irina Werning ganó el primer premio del concurso fotográfico de Banco Ciudad
Se anunciaron los ganadores del concurso “Gente de mi Ciudad”. Irina Werning ganó el primer premio con “Rural 2”.
16/09/2025 | 15:55Redacción Cadena 3
El Banco Ciudad presentó las obras ganadoras de la 26ª edición de su reconocido certamen fotográfico "Gente de mi Ciudad". La obra “Rural 2”, de la fotógrafa Irina Werning, fue elegida por el jurado para el primer premio, destacándose por su "fuerza narrativa y humor visual". El segundo lugar fue para Federico Alfonso por su fotografía “Remisero”, y el tercer puesto lo obtuvo Claudio Bulgheroni con su obra “Líder”.
El jurado valoró la composición de Werning por convertir "lo cotidiano en una escena de arte contemporáneo", donde la tensión entre lo rural y lo citadino dialoga con sutileza. Según supo Noticias Argentinas, el jurado de esta edición estuvo integrado por los prestigiosos fotógrafos Gabriela Messina y Jorge Mónaco, junto a Marcela Heiss en representación del Banco Ciudad.
Muestra gratuita en el Teatro San Martín
Como es tradición, se realizó una exposición con todas las obras distinguidas, incluyendo los primeros premios, las menciones especiales y las fotografías seleccionadas. La inauguración y entrega de premios se llevará a cabo este martes 16 de septiembre a las 18 horas en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, ubicado en Av. Corrientes 1530. La muestra, de acceso gratuito, podrá visitarse hasta el próximo 14 de diciembre.
Lectura rápida
¿Quién ganó el primer premio? La obra “Rural 2”, de la fotógrafa Irina Werning, ganó el primer premio.
¿Qué obra ocupó el segundo y tercer lugar? El segundo lugar fue para Federico Alfonso con “Remisero”, y el tercer puesto lo ocupó Claudio Bulgheroni con “Líder”.
¿Dónde se realizará la exposición? La exposición se llevará a cabo en el Hall Alfredo Alcón del Teatro San Martín, ubicado en Av. Corrientes 1530.
¿Cuándo se inaugurará la muestra? La inauguración será el martes 16 de septiembre a las 18 horas.
¿Hasta cuándo podrá visitarse la muestra? La muestra podrá visitarse hasta el 14 de diciembre.
[Fuente: Noticias Argentinas]