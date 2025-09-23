¿Puede la reunión entre Milei y Trump torcer el curso de la crisis?

Por Sergio Berensztein

El presidente Javier Milei se reúne en Nueva York con su par estadounidense, Donald Trump, en un contexto de respaldo explícito del líder republicano a su gestión frente a las turbulencias económicas que atraviesa la Argentina.

¿Puede este encuentro torcer el curso de la crisis? Ojalá sea así. Ayer los mercados reaccionaron positivamente: los bonos y las acciones subieron, y el riesgo país bajó. Esta respuesta inmediata se dio simplemente ante la noticia del encuentro.

Ahora, el desafío es el método. ¿Cómo se concretará este respaldo? ¿Con qué mecanismos? Y, sobre todo, ¿está la Argentina en condiciones de avanzar en la dirección que marca el tuit de Scott Bessent, secretario del Tesoro de EE.UU.?

¿Qué puede ocurrir? Hay dudas sobre si este apoyo implicará alguna contraprestación por parte de la Argentina y qué garantías se exigirán. Ha surgido una versión, no confirmada, publicada en una columna del Wall Street Journal, que menciona una eventual dolarización. Esto plantea interrogantes: ¿deberá pasar por el Congreso? La Corte Suprema, a través de su presidente, ya expresó su desacuerdo, calificándola como potencialmente inconstitucional. En definitiva, se abre un abanico de debates en la Argentina. Esperemos que este encuentro marque el fin de la crisis.

Sin duda, la reunión generará gran repercusión en la Argentina, aunque aún no se conozcan los detalles de este posible "salvataje" de Trump. Sus efectos inmediatos son innegables: un alivio en un momento clave para el gobierno de Milei, a pocos días de las elecciones legislativas.

Un antecedente histórico es marzo de 1995, cuando, tras la crisis mexicana, la Argentina implementó un ajuste severo bajo el ministro Domingo Cavallo. El IVA subió del 18% al 21%, se recortaron gastos y el Tesoro de EE.UU. otorgó un préstamo de mil millones de dólares (a valores actuales, ajustados por inflación). Este precedente, aunque más modesto en cifras, es relevante frente a las especulaciones actuales. Un simple tuit de Bessent, una figura influyente, ha cambiado la dinámica de la crisis en la Argentina.

Otro punto a considerar es la soledad geopolítica de EE.UU. en Latinoamérica. Entre los países grandes, no cuenta con aliados fuertes: ni Brasil (Lula), ni Chile (Boric), ni México, ni Colombia, ni Uruguay, y mucho menos Venezuela. Argentina emerge como un aliado clave, junto a países más pequeños como Ecuador, República Dominicana, Panamá, El Salvador y Paraguay.

Además, hay una dimensión geopolítica significativa. EE.UU. recuperó el control del Canal de Panamá y busca influir en el Estrecho de Magallanes y la Antártida. La relación con Argentina, en este contexto, adquiere una relevancia estratégica, tanto en comercio internacional como en proyección regional.

La ola de cambios en la región también genera expectativas. Las elecciones en Chile, Bolivia y Brasil podrían alterar el equilibrio político. Por ahora, Argentina se posiciona como un socio estratégico para EE.UU., en un momento en que los aliados grandes escasean.