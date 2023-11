Pase lo que pase este domingo, será la primera vez de muchas cosas

Sergio Berensztein

-Realmente entusiasmado por este domingo. No tanto por la calidad del debate, por supuesto, sino porque estamos abriendo páginas en la historia. Por ejemplo, vos sabés que hasta ahora ningún presidente electo democráticamente por el voto popular en Argentina había perdido antes una elección presidencial.

-Es decir, este sistema político hasta ahora era realmente tan singular que si perdías una elección, quedabas afuera de la disputa por el poder, cosa que en la mayoría de los países del mundo no pasa. Hay muchas chances. Los políticos pierden antes de ganar. Bueno, aquí no. Sergio Massa, que compitió por la presidencia en el dos mil quince, podría acceder democráticamente a la presidencia el domingo como parte, es cierto, de un frente más amplio

-. No es el mismo partido, pero sería la primera vez en una dimensión, nada más y nada menos, que es ser candidato presidencial. Pero esto no es todo. Fíjate que también sería el primer ministro de Economía que logra semejante objetivo. -Tuvimos, por supuesto antes, por ejemplo, a Carlos Pellegrini, no que había sido ministro de Economía. Y luego en mil ochocientos noventa, luego de la caída de Juárez Celman, asumió dos años la presidencia. Era su vice, pero nunca alguien pasó del Ministerio de Economía directamente a la Presidencia de la Nación.

-Incluso muchos ministros o ex ministros intentaron, pero salieron terceros. El caso de Alsogaray, Cavallo o el propio Lavagna. Nunca lograron la presidencia. Y por el lado de Milei sería el primer economista si gana en llegar a la presidencia y también, por supuesto, el primer diputado que salta de la Cámara de Diputados a la Presidencia de la Nación. Algo inédito en general.

-En el caso de Alberto Fernández, nunca un diputado saltó de la cámara a la presidencia. En realidad, el ministro de Economía Massa no es economista, es abogado y sería el primero que salte del Ministerio de Economía a la presidencia, por un lado, y por el otro lado, Milei, el primer economista y alguien que llega sin haber tenido ninguna función ejecutiva previa.

Argentina siempre es un país solamente parecido a sí mismo.

-.Bueno, vamos a elegir entre un ministro de Economía que no puede mostrar básicamente ningún logro y un economista que no tiene ninguna experiencia práctica en el sector público ni en el sector privado.