Confirman que la cárcel federal de Coronda estará lista "antes de fin de año"

El subsecretario de Asuntos Penitenciarios de la Nación, Julián Curi, confirmó que la cárcel federal de Coronda, Santa Fe, estará terminado antes de fin de año.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

“La obra ya está en trámite. Se hicieron los acuerdos necesarios con la Uocra (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina) y se realizaron pedidos de insumos para continuar. Ya está en funcionamiento, ya está en marcha. Falta terminar con cuestiones mínimas, temas de seguridad. Hay por ejemplo un tipo especial de cerraduras, faltan algunas cámaras, espacios médicos, cocinas y finales de obra. Como queremos una cárcel de nivel de seguridad alto, hay que hacer unos presuductos enrejados. Antes de fin de año la inauguramos. El establecimiento va a tener 500 plazas”, precisó Curi en Radioinforme 3, por Cadena 3 Rosario.

Además, indicó: “El 90 por ciento de los presos de organizaciones de Rosario están en Marcos Paz y Ezeiza. Puede quedar alguno en Chaco y Rawson. La de Coronda no será una cárcel de máxima seguridad. Queremos tener a los jefes de las bandas lejos de donde cometen delitos. No habrá traslados de jefes a la zona”.

/Inicio Código Embebido/

/Fin Código Embebido/

Curi se refirió al varias veces condenado Ariel “Guille” Cantero, que sigue delinquiendo aun estando tras las rejas. “Cometió delitos mediante teléfonos de línea. Los internos tienen garantías, no se les puede cortar 100 por ciento el teléfono. Salvo la medida excepcional para Cantero por la comprobación e delitos. Siguen cometiéndolos porque puede llamar por teléfono y administrativamente no se pueden escuchar las conversaciones de un preso. Las organizaciones criminales no tienen reglas, el Estado sí debe cumplirlas. No podemos comernos al caníbal”, señaló.

Por otro lado, el funcionario nacional amplió: “Estamos afinando el lápiz todos los días para ver cómo los podemos controlar, todos los días. Recibimos un servicio penitenciario absolutamente destruido. No hay inhibidores que funcionen de verdad. No tenemos esa tecnología, la estamos licitando. Estamos viendo si las telefónicas nos pueden proveer de un servicio. Del ‘viva la pepa’ que tenían los muchachos en con la gestión anterior…hoy las visitas son acotadas y las requisas permanentes”.