La dinámica local predomina en estas elecciones

Por Sergio Berensztein

La política local se convierte en un eje central en las elecciones de la provincia de Buenos Aires. Esta tendencia no se limita a esta región, sino que también se refleja en la ciudad de Buenos Aires. La supervivencia de los líderes políticos a menudo encuentra en las provincias el ámbito propicio para establecer carreras que los proyecten a nivel nacional.

La crisis de los partidos y la falta de liderazgo nacional fuerte contribuyen a esta dinámica. La irrupción de la Libertad Avanza, que gana terreno en varios distritos, también marca este proceso. En la provincia de Buenos Aires, el reciente desarrollo es significativo, ya que Axel Kicillof, quien se consideraba el principal discípulo de Cristina Kirchner, desafía a la figura de la ex presidenta.

Este tipo de traiciones dentro del liderazgo no son nuevas en la historia política argentina. El dicho popular, “no hay peor astilla que la del mismo palo”, cobra relevancia en este contexto. Kicillof, quien probablemente no hubiera salido del ámbito académico sin el apoyo de Cristina, ahora obliga a la ex presidenta a replantear su posición en el distrito.

La pregunta que surge es si esta situación representa una ruptura definitiva en el peronismo o si, eventualmente, las partes se unirán nuevamente. A pesar de la tensión actual, algunos analistas sugieren que podría haber una reconciliación en el futuro, especialmente con miras a las elecciones presidenciales de 2027.

La falta de disciplina partidaria y las luchas internas son características del peronismo. La famosa frase de la marcha peronista, “todos unidos triunfaremos”, resuena en este contexto. Las peleas internas son parte del proceso, y aunque haya desacuerdos, la historia muestra que el peronismo tiende a encontrar caminos para la unidad.