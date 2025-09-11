Caminar está muy bien, pero este ejercicio podría cambiarte la vida

Se acerca el final del año y con él la promesa de un nuevo yo para el 2026.

Muchos se proponen dejar atrás la vida sedentaria y comenzar a incorporar hábitos más saludables, y caminar a buen ritmo es, sin duda, una de las opciones más populares.

Es una actividad accesible, económica y muy beneficiosa.

Sus bondades son muchas: mejora la flexibilidad y la resistencia, ayuda a quemar calorías, previene enfermedades como la diabetes, reduce el dolor articular, fortalece los huesos y es un excelente aliado para combatir el estrés.

Sin embargo, los expertos advierten que caminar, aunque excelente, no es suficiente a partir de cierta edad.

A pesar de que las caminatas son muy positivas, un ejercicio que a menudo pasa desapercibido ha demostrado ser fundamental para las personas a partir de los 60 años: el entrenamiento de fuerza.

Con el paso del tiempo, nuestros músculos y huesos se debilitan de forma natural, un proceso que se acelera en las mujeres con la llegada de la menopausia.

Es aquí donde el entrenamiento de fuerza se convierte en una herramienta vital. Un estudio de la Universidad de Copenhague, publicado en la revista American Journal of Physiology, revela que levantar pesas no solo fortalece los músculos, sino que también mejora la conexión entre los nervios y los músculos, protegiendo las neuronas motoras en la médula espinal.

"Nuestro estudio es el primero en presentar hallazgos que sugieren que el entrenamiento con pesas puede fortalecer la conexión entre las neuronas motoras y los músculos", explicó Casper Sondenbroe, uno de los investigadores.

Este hallazgo subraya que el ejercicio de fuerza es un complemento esencial a las caminatas, permitiendo un enfoque integral de la salud que va más allá de los beneficios cardiovasculares y de la quema de calorías.

Es la clave para mantenerse fuerte y con agilidad a medida que avanzan los años.