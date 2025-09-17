En vivo

Congreso CREA 2025

Cadena 3, en el Congreso Crea 2025: innovación, campo y futuro en Tecnópolis

Con el Estudio Federal, artistas en vivo y la participación de sus periodistas en la agenda, la radio será protagonista de un congreso que une innovación, agro y futuro empresarial.

17/09/2025 | 12:30Redacción Cadena 3

FOTO: Congreso Crea 2025: innovación, campo y futuro. (Foto: congresocrea.com.ar)

Este 18 y 19 de septiembre, Cadena 3 dice presente en el Congreso Crea 2025 en Tecnópolis, el encuentro motivacional que busca formar a los líderes del mañana. Con una agenda marcada por la innovación, la sostenibilidad y la eficiencia productiva, el evento reunirá a referentes del agro, la empresa y la sociedad para debatir sobre los grandes desafíos del sector.

• Cadena 3 en primera persona

La radio estará en el corazón del Congreso con su Estudio Federal, desde donde vamos a transmitir en vivo y acompañar, junto a artistas de la casa, los momentos de esparcimiento.

Además, nuestros periodistas —Rodolfo Barili, Sergio Suppo, Agustín González, Alejandro Bustos y Federico Aguer— serán protagonistas dentro de la agenda oficial del Congreso, participando de paneles, debates, entrevistas y programas que pondrán foco en los temas clave de la actividad agropecuaria.

• Ejes para transformar el futuro

Durante dos días, el Congreso Crea girará en torno a cuatro ejes temáticos:

-Vanguardia y Datos, sobre tecnología, colaboración y decisiones estratégicas para transformar el agro.

-Ambiente y Sociedad, con propuestas sobre biodiversidad, sostenibilidad integral y vínculo con las comunidades.

-Producción Eficiente, que busca reducir brechas de rendimiento, potenciar la gestión ganadera basada en datos y aplicar herramientas de precisión como el GPS de la Lechería Crea.

-Trascendencia de la Empresa, orientado a garantizar la continuidad de las empresas familiares con liderazgo, innovación digital y planificación financiera.

• "Ahora País", en vivo desde Tecnópolis

La cobertura incluirá también la transmisión de "Ahora País", con la conducción de Rodolfo Barili, que se emitirá en vivo el viernes 19 de septiembre desde el Congreso, llevando a la audiencia de Cadena 3 el minuto a minuto de todo lo que ocurra en Tecnópolis.

