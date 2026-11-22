Este domingo 22 de noviembre, el clima en Córdoba se caracteriza por un ambiente templado y condiciones meteorológicas favorables. La temperatura actual es de 16°, con una sensación térmica de 16°. La humedad se sitúa en un 77%, lo que contribuye a una sensación de confort en la jornada. El viento sopla a 3 m/s desde el norte, y la visibilidad es óptima, alcanzando los 10 kilómetros.

En cuanto a las temperaturas, se prevé una mínima de 13° y una máxima de 24° para el día de hoy. Las condiciones del cielo se presentan con nubes dispersas, lo que permitirá disfrutar de momentos soleados a lo largo de la tarde. La presión atmosférica se mantiene en 1013 hPa, lo que indica estabilidad en el clima.

Para los próximos días, el pronóstico indica un cambio en las condiciones meteorológicas. El lunes 23 de noviembre, se anticipa una mínima de 18° y una máxima de 24°, con lluvias moderadas. El martes 24 de noviembre, la mínima será de 17° y la máxima de 27°, también con lluvias moderadas. A partir del miércoles 25 de noviembre, se espera un cielo despejado con temperaturas que oscilarán entre 17° y 29°.

El jueves 26 de noviembre, las temperaturas mínimas se elevarán a 18° y las máximas alcanzarán los 27°, con nubes cubriendo el cielo. Finalmente, el viernes 27 de noviembre, se prevé una mínima de 20° y una máxima de 31°, manteniendo un cielo mayormente nublado. Este cambio en el clima sugiere que los cordobeses deben estar preparados para un inicio de semana con lluvias y temperaturas más cálidas.