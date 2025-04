Encuentran indicios de vida en un exoplaneta, pero la cautela prevalece

Un equipo internacional de astrónomos, liderado por Nikku Madhusudhan de la Universidad de Cambridge, anunció un descubrimiento que podría marcar un hito en la búsqueda de vida extraterrestre.

Utilizando el Telescopio Espacial James Webb (JWST), los investigadores detectaron en la atmósfera del exoplaneta K2-18b una abundancia de dimetil sulfuro (DMS), una molécula que, en la Tierra, es producida exclusivamente por organismos vivos como el fitoplancton marino.

Este hallazgo, publicado el 16 de abril de 2025 en The New York Times, sugiere que K2-18b, ubicado a 120 años luz en la constelación de Leo, podría albergar un océano cálido y condiciones propicias para la vida. Sin embargo, los científicos advierten que el descubrimiento no es definitivo y requiere un enfoque cauteloso.

Un exoplaneta prometedor

K2-18b, un exoplaneta de tipo sub-Neptuno con 8.6 veces la masa de la Tierra, orbita una enana roja en la zona habitable, donde las condiciones permiten la existencia de agua líquida.

Descubierto en 2015 por el telescopio Kepler, este mundo captó la atención desde que en 2019 se detectó vapor de agua en su atmósfera, seguido por metano y dióxido de carbono en 2023, según observaciones del JWST.

La posible presencia de DMS refuerza la hipótesis de que K2-18b podría ser un planeta "hiceano", caracterizado por océanos extensos bajo una atmósfera rica en hidrógeno.

El análisis espectral del JWST, que estudia la luz estelar filtrada a través de la atmósfera del exoplaneta, identificó concentraciones de DMS hasta 20 veces superiores a las terrestres.

Dado que esta molécula es de corta duración, su presencia implica una fuente activa de producción, lo que ha llevado a especular sobre actividad biológica. "Es un momento revolucionario", afirmó Madhusudhan, quien destacó que es la primera vez que se detectan posibles biofirmas en un planeta habitable fuera de nuestro sistema solar.

Por qué no es definitivo

A pesar del entusiasmo, los científicos subrayan que el hallazgo no confirma la existencia de vida.

La detección de DMS no alcanza el umbral requerido para considerarse concluyente en astronomía.

Además, estudios de laboratorio han demostrado que el DMS puede generarse mediante procesos no biológicos, como reacciones químicas en atmósferas ricas en hidrógeno, lo que plantea dudas sobre su origen en K2-18b.

La NASA, en un comunicado, aclaró que "la detección de una sola biofirma potencial no constituye un descubrimiento de vida".

Otra incertidumbre radica en la naturaleza misma del exoplaneta. Aunque algunos modelos sugieren que K2-18b es un mundo oceánico, otros indican que podría ser un planeta gaseoso sin superficie habitable, similar a un mini-Neptuno.

La ausencia de amoníaco y la presencia de metano y dióxido de carbono apoyan la hipótesis del océano, pero también son compatibles con un planeta gaseoso sin vida.

Además, la posibilidad de un efecto invernadero descontrolado podría hacer que la superficie sea demasiado caliente para la habitabilidad.

La necesidad de cautela

La comunidad científica urge prudencia para evitar conclusiones precipitadas. Sara Seager, del MIT, señaló que K2-18b podría permanecer como candidato a biofirma durante décadas debido a la dificultad de obtener datos concluyentes a 120 años luz.

La historia de la astronomía está repleta de anuncios sensacionalistas que luego fueron desmentidos, como las afirmaciones iniciales de habitabilidad de K2-18b en 2019, que fueron cuestionadas por interpretaciones erróneas de los datos.

David Charbonneau, de Harvard, advirtió que exagerar estos hallazgos puede erosionar la confianza pública y dificultar el apoyo para futuras misiones, como observatorios más potentes capaces de analizar exoplanetas con mayor precisión.

Los investigadores también destacan la necesidad de más observaciones con el JWST y otras herramientas para confirmar la presencia de DMS y descartar procesos abióticos.

Un paso hacia el futuro

A pesar de las limitaciones, el descubrimiento de K2-18b es un avance significativo. Como señaló Madhusudhan, refleja la capacidad de la humanidad para explorar mundos distantes y buscar señales de vida desde nuestra propia evolución como especie.

Este hallazgo subraya la importancia de los planetas hiceanos en la búsqueda de vida extraterrestre y amplía el espectro de mundos que los astrónomos consideran habitables.