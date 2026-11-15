El telescopio Euclid descubre 31 cuásares antiguos que brillaron como un billón de soles

El telescopio espacial Euclid de la Agencia Espacial Europea (ESA) realizó un descubrimiento notable al identificar 31 cuásares antiguos, incluyendo dos que establecieron nuevos récords al brillar con la luminosidad de un billón de soles cuando el universo tenía apenas 670 millones de años, aproximadamente el 5% de su edad actual.

Los cuásares son algunos de los objetos más brillantes del cosmos y se forman durante un breve período en la historia de una galaxia, cuando grandes cantidades de gas y otros materiales se dirigen hacia un agujero negro supermasivo en su centro. Este proceso libera enormes cantidades de energía, haciendo que el núcleo de la galaxia brille miles de veces más que el resto de la misma.

A lo largo de décadas, los astrónomos han buscado cuásares de los primeros años del universo, ya que proporcionan pistas valiosas sobre la formación de las primeras galaxias y agujeros negros supermasivos. Sin embargo, encontrarlos ha sido extremadamente difícil debido a que pocas galaxias eran lo suficientemente grandes para albergar tales objetos en esa etapa temprana, y la luz que llega hasta nosotros es muy tenue. Además, estas fuentes distantes pueden confundirse con estrellas mucho más cercanas a la Tierra.

Desde su lanzamiento en 2023, Euclid ha revolucionado esta búsqueda. Su capacidad para explorar vastas áreas del cielo y detectar objetos tenues ha permitido la recopilación de 31 cuásares del universo primitivo, algunos de los cuales datan de una época en la que el cosmos era solo el 5% de su edad actual.

El autor principal del artículo sobre este descubrimiento, Daming Yang de la Universidad de Leiden en los Países Bajos, comentó: "Estos cuásares antiguos datan de la infancia del universo. Al encontrarlos y estudiarlos, podemos comprender mejor cómo estos enormes sistemas se formaron y crecieron tan rápidamente, uno de los mayores misterios de la astrofísica".

Revelando una población oculta de cuásares antiguos

Hasta ahora, los astrónomos solo habían identificado una pequeña fracción de los cuásares que existieron durante el período más temprano del universo. La mayoría de los ejemplos conocidos eran objetos excepcionalmente luminosos que se destacaban y eran más fáciles de detectar. Esta muestra limitada dificultó la comprensión de la población más amplia y cómo se desarrollaron estos poderosos sistemas.

Euclid está cambiando esta situación al identificar no solo los cuásares más brillantes, sino también ejemplos mucho más tenues que las búsquedas anteriores no lograron encontrar. Sus descubrimientos están proporcionando a los científicos una visión más representativa de la población antigua de cuásares, abriendo la puerta a estudios más detallados de estos objetos cósmicos primitivos.

"Euclid es un verdadero cambio de juego", añadió Daming. "Antes, solo podíamos encontrar un puñado de los cuásares antiguos más brillantes, pero Euclid nos permite buscar de manera mucho más eficiente a través de vastas áreas del cielo para captar luces mucho más tenues. Es una herramienta única para la caza de cuásares".

De los 31 cuásares recién identificados, 12 tienen un corrimiento al rojo (redshift) de 7 o más. Este corrimiento describe cómo la luz se estira a medida que el universo se expande y ayuda a los astrónomos a determinar la distancia de un objeto y cuánto tiempo ha pasado desde que su luz fue emitida. Un corrimiento al rojo de al menos 7 sitúa a estos cuásares dentro de los primeros 770 millones de años del universo.

Cuásares récord de la aurora cósmica

Dos de los objetos se destacan como particularmente extraordinarios. El más antiguo, EUCL J172902.75+641018.1, tiene un corrimiento al rojo de 7.77, mientras que EUCL J125308.55+705432.3 tiene un corrimiento al rojo de 7.69. Ambos se encuentran a poco más de 13 mil millones de años luz de la Tierra y ya brillaban en los primeros 670 millones de años de la historia cósmica.

Estos descubrimientos establecen nuevos récords para los cuásares más antiguos conocidos, superando el récord anterior que pertenecía a un objeto descubierto en 2021, con un corrimiento al rojo de 7.64.

"Este hallazgo más que duplica el número de cuásares que conocemos que son tan antiguos", afirmó Antonio La Marca, un investigador de la ESA en el equipo de Euclid.

El ritmo de los descubrimientos es especialmente notable. Los astrónomos necesitaron más de una década para identificar aproximadamente los primeros 10 cuásares con corrimientos al rojo de 7 o más. Euclid ya ha superado ese número en solo un año, demostrando cómo el telescopio está acelerando dramáticamente la investigación sobre el universo temprano.

"El equipo de Euclid ha realizado un verdadero 'censo' de cuásares en el amanecer del universo por primera vez", agregó Antonio. "Es un gran paso hacia la comprensión de estos objetos fascinantes a un nivel más fundamental".

Antiguos agujeros negros revelan pistas sobre las primeras galaxias

Uno de los objetos recién descubiertos ya está ofreciendo información adicional sobre las condiciones durante la infancia del universo. Silvia Belladitta y sus colegas llevaron a cabo una investigación más detallada del segundo cuásar más antiguo identificado por Daming y su equipo.

Sus observaciones revelaron que el cuásar se encuentra dentro de una galaxia llena de gas y polvo donde se están formando nuevas estrellas a un ritmo tremendo. Esto proporciona una importante visión del entorno que rodea a un agujero negro supermasivo temprano y podría ayudar a los investigadores a entender cómo las primeras galaxias masivas evolucionaron junto a los agujeros negros en sus centros.

Estos cuásares también pertenecen a un capítulo transformador en la historia cósmica conocido como la época de la reionización. Durante este período, el universo emergió de un estado frío y oscuro (las 'edades oscuras') a medida que radiaciones cada vez más energéticas calentaban el gas circundante e ionizaban (dividían) la materia. Esta transición fundamental ayudó a establecer las condiciones que formaron el universo que observamos hoy.

"Los cuásares antiguos son descubrimientos raros. Son interesantes en sí mismos, pero también son máquinas del tiempo que nos permiten explorar el universo temprano y entender cómo surgió la primera generación de galaxias", comentó Valeria Pettorino, científica del proyecto Euclid de la ESA.

Cómo Euclid está transformando la búsqueda de gigantes cósmicos

El éxito de Euclid se debe a una poderosa combinación de capacidades. El telescopio puede examinar enormes porciones del cielo mientras recopila imágenes detalladas y detecta luz infrarroja tenue de objetos extremadamente distantes. Juntas, estas características lo hacen excepcionalmente efectivo para encontrar fuentes raras que las encuestas anteriores podrían haber pasado por alto.

"Las capacidades de Euclid son inigualables. El telescopio combina un área amplia, profundidad, imágenes nítidas y una visión única en infrarrojo espacial de una manera que nos permite identificar objetos raros y extremadamente distantes de manera mucho más eficiente que antes. Y no es solo el telescopio: el procesamiento de datos es posible gracias a miles de científicos e ingenieros del Consorcio Euclid que trabajan juntos para entregar descubrimientos científicos, examinando enormes conjuntos de datos para identificar cuásares raros y distantes que podemos estudiar más a fondo utilizando telescopios en la Tierra.

Todos los 31 cuásares fueron identificados utilizando observaciones del Estudio Amplio de Euclid, un ambicioso proyecto que eventualmente examinará más de un tercio del cielo completo. Aunque la misión principal de Euclid es investigar el universo oscuro, sus observaciones están revelando mucho más. Al estudiar miles de millones de galaxias, el telescopio está ayudando a los astrónomos a investigar la composición, historia, evolución y vasta estructura cósmica del universo. Al mismo tiempo, su amplia encuesta está descubriendo cuásares antiguos raros que ofrecen una oportunidad notable para explorar cómo surgieron las primeras galaxias y agujeros negros gigantes.

A medida que Euclid continúa mapeando el cosmos, los astrónomos esperan que su creciente colección de cuásares distantes proporcione nuevas pistas sobre una de las preguntas más perdurables de la astrofísica: cómo los agujeros negros supermasivos se volvieron tan enormes en un tiempo tan notablemente corto después del Big Bang.