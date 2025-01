Patricia Baca: "El mejor público de ballet es el que no entiende nada"

En una reciente entrevista, la destacada bailarina y actual directora del Ballet Oficial de Córdoba, Patricia Baca, compartió detalles sobre su trayectoria profesional y su visión sobre el mundo del ballet. Originaria de Resistencia, Chaco, Baca se consideró cordobesa por adopción, habiendo desarrollado su carrera en esta provincia desde su llegada en la adolescencia.

/Inicio Código Embebido/ /Fin Código Embebido/

Inicios y formación

Desde una edad temprana, Patricia sintió una profunda conexión con el ballet. "Cuando tenía 4 años, estaba mirando la tele y justo estaba el lago de los cisnes y me di vuelta y le dije, 'Mamá, papá, yo quiero hacer eso'", recordó. Este momento marcó el inicio de su formación en danza, que la llevó a estudiar diversas disciplinas como expresión corporal, zapato americano y ballet clásico.

Baca estableció un paralelo entre el ballet y el deporte de alto rendimiento, mencionando la exigencia física y mental que ambas actividades requirieron. Sin embargo, destacó la importancia de la interpretación artística en el ballet. "El objetivo del deportista es alcanzar una meta de, no sé, correr tantos kilómetros en un tiempo determinado o ganar un partido. Y el del bailarín, el artista es mediante la técnica como medio contar una historia como un personaje", explicó. Además, enfatizó que los bailarines no solo debieron ser atletas de alto rendimiento, sino también "construir un personaje y transmitirlo y emocionar al público".

A los 16 años, Patricia se aventuró a estudiar en Chicago, una experiencia que describió como transformadora. "Llevé un papelito, ¿cómo podía pedir una taza de té? ¿Cómo podía pedir la comida, cómo agradecía algo?", comentó sobre sus primeros días en un país extranjero donde no dominaba el idioma. En Chicago, tuvo la oportunidad de audicionar para Disney, y más tarde, fue contratada por una compañía de ballet en Texas. A pesar de las ofertas de quedarse en Estados Unidos, decidió regresar a Córdoba para completar sus estudios secundarios y vivir experiencias que enriquecerían su faceta artística.

La presión estética y el impacto sobre la salud

Baca reflexionó sobre la presión estética en el mundo del ballet, un tema que la marcó en sus inicios. "Cuando yo me desarrollé, claro, de ser una flaquita así y chiquitita, de repente me empecé a ser mujer... y ahí me acuerdo que sí hubo maestros que fueron bastante imprudentes," recordó. Hoy, como maestra y directora, rechazó la imposición de cánones de belleza estrictos. "Nunca me gustó ir a ese punto, poner foco en el cuerpo, sino en un buen entrenamiento," afirmó, priorizando la salud y el bienestar de sus bailarines.

Uno de los aspectos más fascinantes del ballet para Baca fue la capacidad de contar historias sin palabras. "Patricia se queda en el camarín, la que sube las escaleras y va al escenario, por ejemplo, es Frida o Carmen," explicó, subrayando la importancia de la transformación del bailarín en el personaje. "Siempre me gustó humanizar al personaje, aunque sea clásico," añadió, destacando que "el cuerpo tiene que expresar todo, o sea, las manos, la energía, la mirada, eh el pecho, la postura, todo tiene que contar esa historia porque no tenemos las palabras".

La transición a la enseñanza y dirección

La decisión de Baca de convertirse en maestra y directora fue un proceso natural. "La vida me sorprendió y me fue mostrando y yo me dejé sorprender y me dejé llevar," comentó sobre sus inicios como docente. Hoy, como directora del Ballet Oficial de Córdoba, buscó llevar la compañía a un nuevo nivel. "Me gustaría mucho que todo Córdoba hable del ballet oficial," expresó.

Patricia buscó democratizar el acceso al ballet, invitando a aquellos que nunca han asistido a una función a que se animen a descubrir este arte. "El que no entiende nada es el mejor público de ballet," afirmó, animando a la gente a dejarse llevar por la emoción y la experiencia. Con una nueva temporada en camino para marzo-abril de 2025, Baca invitó al público a estar atento a las novedades y a disfrutar de las presentaciones del ballet.

Entrevista de Sergio Suppo