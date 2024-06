Guerra en El Nailon: "El Tuerto" y su hijo fueron liberados

Juan Federico

Durante casi dos meses, la fiscal Claudia Palacios estuvo tras los pasos de él y de su hijo. Los acusaba de haber matado a Maximiliano Ezequiel Gómez (30) en medio de una feroz balacera que se desencadenó en la madrugada del 15 de febrero pasado entre los pasillos de villa El Nailon, un asentamiento crítico en materia de droga e inseguridad de la zona norte de la ciudad de la ciudad de Córdoba.

Un crimen que generó una espiral de violencia que aún no se detiene. Dos días después del asesinato de Gómez, y en medio de una viralización de sus cómplices mostrando un poderoso manejo de armas de fuego, con amenazas y casas incendiadas en el interior de la villa, un hermano del fallecido, Tomás Misael Moyano (19), también fue muerto a tiros.

La disputa mezclaba absolutamente todo: el control de la villa, de la barra "Los Ranchos" que lidera la hinchada de Instituto, la droga al menudeo que se comercializa en la zona, las armas de fuego y los peajes que se cobran a quienes delinquen por el sector.

Controlar El Nailon significa hoy ostentar una cuota de poder importante dentro de la geografía delictiva de Córdoba.

Mariano “El Tuerto” Cabanillas y su hijo se convirtieron, entonces, no sólo en los enemigos declarados de "Los Ranchos", en medio de una rivalidad que lleva demasiados años, sino que la fiscal Palacios les endilgó aquel crimen de Gómez.

Fue una búsqueda intensa que duró dos meses. Hasta que el 15 de abril último, "el Tuerto" y su hijo terminaron esposados y trasladados a la cárcel. Un recinto que el mayor conoce muy bien, ya que ha purgado diversas condenas que lo llevaron a estar 26 años detenido.

Pero esta vez él aseguraba que nada tenía que ver con ese asesinato por el que lo acusaban. En un diálogo exclusivo con Cadena 3 mientras la Policía de Córdoba lo buscaba por todas partes, en febrero pasado dijo que él ni su hijo habían participado de aquella balacera.

"Yo no he matado a nadie. Yo a mi familia no la voy a entregar por nada del mundo", reiteraba el entonces prófugo.

"Soy el jefe de mis hijos, de mis nietos. Resguardo las vidas de mis hermanas, de mis sobrinos, porque soy el mayor. Por eso los saqué. Sí, tuve un pasado delictivo, pero yo no estuve haciendo daño a mi gente, a mis raíces", insistía.

Y aseguraba que hacía casi dos años, su familia denunció a un familiar de "Los Ranchos" por abuso sexual. Que esa causa jamás avanzó en Tribunales 2. Y que, desde entonces, siempre hubo tensión.

La fiscalía no le creyó. Pero ahora, dos meses después de haberlo detenido, lo dejó en libertad junto a su hijo. Su defensa logró demostrar que no habían estado allí cuando se generó la balacera fatal.

La investigación por el asesinato de Gómez volvió a fojas cero.

De acuerdo a la reconstrucción que realizó Cadena 3, la balacera durante aquella madrugada del 15 de febrero pasado fue infernal. Hasta que llegó la Policía. Fue entonces que uno de los grupos giró y cambió de adversario. Ahora, cruzaron tiros con los agentes. Cuando los últimos balazos se callaron, encontraron el cuerpo tirado de Gómez. Un tiro lo había atravesado por la espalda.

Los investigadores aún no tienen en claro si fue un balazo policial -tal como se asegura en la villa- o si se trató un tiro que salió disparado por alguna de las bandas en disputa. Se sospecha que pudo haber sido un cómplice de la víctima el que lo mató cuando intentó disparar contra los agentes.

"El Tuerto" ya volvió al barrio. Ahora pide explicaciones a la fiscal. ¿Por qué lo mantuvo dos meses detenido?

Quienes sí continúan presos son los líderes de "Los Ranchos", quienes, a partir de las sucesivas balaceras, las casas quemadas, las amenazas y otros delitos fueron detenidos en los últimos meses. Son 16 en total, con los hermanos Gustavo "Tenaza" Moyano y Jorge "Coque" Moyano a la cabeza. Hoy, "Los Ranchos" son liderados por "Zé Pequeño", un adolescente de sólo 16 años hijo de "Coque".

En tanto, la otra facción que lidera la barra de Instituto, "Los Capangas", también tiene a su líder preso. Darío "Ruludo" Ontivero fue capturado a principios de abril acusados por una balacera en las adyacencias de la cancha justo antes de un partido.

Por ahora, el mando de esta alianza entre las barras ha quedado en poder de Marcos Barrionuevo, más ligado a la facción conocida como "La 61", otra de las que integran la unión de hinchadas.

En la vereda contraria aparece la barra conocida como "La Cortada", que no integra esa alianza y que hace un tiempo viene teniendo problemas con "Los Capangas". Semanas atrás se viralizó en el Mundo Instituto una fotografía de las distintas barras unidas en la que mostraban armas de fuego.

Quienes conocen la interna aseguraron que se trataba de un mensaje ya que hace meses que se vienen sucediendo diferentes enfrentamientos, con tiros incluidos, en los barrios.

