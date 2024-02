Guerra en villa El Nailon: el prófugo más buscado habló con Cadena 3

Juan Federico

"Yo lo único que hice fue resguardar a mi familia. A mi mujer, a mis hijos, a mis nietos. Toda mi familia está conmigo. Yo no he matado a nadie. Yo no he impulsado a nadie a tirar ningún balazo. Yo no tengo idea sobre lo que ha sucedido. Yo el jueves tuve que llevar a mi hijo al hospital para ver cómo le pueden sacar la bala que tiene en la rodilla. Nada más. La fiscal se está dejando llevar por lo que dicen algunos. Yo tengo códigos. Lo único que le hago saber a todos es que yo no maté a nadie y que a mis hijos y a mis nietos los voy a cuidar hasta el último día de mi vida".

Mariano "el Tuerto" Cabanillas habla desde algún lugar no revelado de la ciudad de Córdoba. Desde hace unos días figura, para la Policía, como el prófugo más importante. Una fiscal, Claudia Palacios, ordenó detenerlo junto a uno de sus hijos, luego de imputarlos por uno de los dos homicidios ocurridos en villa el Nailon durante la semana pasada.

Para "el Tuerto", como lo llaman todos en esa parte de Marqués Anexo, verse en problemas con la Justicia y la Policía no es ninguna novedad. Ha pasado 26 años de su vida preso por diferentes delitos. Pero ahora, resiste: asegura que él no tiene nada que ver con la acusación que se le endilga.

"Soy el jefe de mis hijos, de mis nietos. Resguardo las vidas de mis hermanas, de mis sobrinos, porque soy el mayor. Por eso los saqué. Sí, tuve un pasado delictivo, pero yo no estuve haciendo daño a mi gente, a mis raíces", insiste en diálogo con Cadena 3.

En El Nailon describen a "el Tuerto" como un personaje áspero, veloz para los tiros, que siempre se enfrentó a "Los Tucumanos", el grupo que manejó de manera histórica la venta de droga al menudeo en esa zona. Hasta que el crimen de una mujer, en medio de una balacera, lo llevó a prisión.

Hace unos meses, regresó a la libertad. Y volvió a su barrio de siempre. Fiel a su estilo, no se demoró en marcar sus propios límites dentro de la villa, mientras pretendía volver a la cancha de Instituto, su otro lugar en el mundo.

Cuentan quienes conocen las internas de tribuna que los ahora jefes de "Los Ranchos", una de las barras principales del club, con fuerte base en El Nailon, pronto se dieron cuenta de que estaban ante una amenaza a su liderazgo. Que observaron como "el Tuerto" buscaba contactar a aquellos que habían quedado relegados en la nueva alianza de barras. Y que jamás les agachaba la cabeza dentro de la villa, sino todo lo contrario.

Hace poco más de un mes, alguien tiroteó a un hijo del "Tuerto" dentro de El Nailon. Desde entonces, todo fue cada vez más virulento. Amenazas y peleas a cada rato. Hasta que el miércoles pasado a la noche comenzó un tiroteo infernal. Dos grupos abrieron fuego cruzado hasta la madrugada siguiente en medio de la villa. Cuando llegó la Policía, hubo más tiros.

Cuando los últimos balazos se callaron, encontraron el cuerpo tirado de Maximiliano Ezequiel Gómez (30). Un tiro lo había atravesado por la espalda. Los investigadores aún no tienen en claro si fue un balazo policial -tal como se asegura en la villa- o si se trató un tiro que salió disparado por alguna de las bandas en disputa.

La fiscal Palacios imputó a Cabanillas y a uno de sus hijos por el homicidio. Desde entonces, la Policía no los encuentra.

Desde la clandestinidad, "el Tuerto" reitera que él no estuvo en esa balacera. Y pone en duda que se haya tratado de una disputa territorial o de la barra de Instituto. Asegura que hace casi dos años, su familia denunció a un familiar de "Los Ranchos" por abuso sexual. Que esa causa jamás avanzó en Tribunales 2. Y que desde entonces, siempre hubo tensión.

"Yo no he matado a nadie. Yo a mi familia no la voy a entregar por nada del mundo", reitera el prófugo.

En medio de los allanamientos para intentar encontrarlo, la semana pasada terminó detenido un hermano, Federico Cabanillas. Según la causa, tenía una orden de captura por un robo.

Lo llamativo es que Federico había ido a Tribunales sólo unos días antes para reclamar justicia por el crimen de su pequeño hijo Santino, asesinado de un balazo policial hace ocho años, el 22 de enero de 2016. Una balacera entre policías y adolescentes que corrían tras un supuesto robo terminó con la vida del niño, que era ajeno a todo.

Hoy, la familia de Federico señala con preocupación que a él lo hayan apresado justo cuando había levantado el tono en medio de los reclamos para que se acelerara la investigación contra los policías sospechados de haber matado a su hijito.

Otro hermano, Matías Gonzalo Cabanillas, volvió a prisión meses atrás luego de ser atrapado en medio de la investigación por un atroz crimen, con tintes mafiosos, ocurrido en barrio Los Boulevares.

A todo esto, un tercer imputado por la fiscal Palacios por los homicidios recientes en El Nailon se presentó ante la Justicia y quedó detenido. Se trata de David Leandro Aguilar, al que se lo acusa por el crimen de Tomás Misael Moyano (19), ocurrido el viernes a la noche.

Moyano era hermano por parte de madre de Gómez, el joven asesinado 36 horas antes.

Tras este primer crimen, un grupo de "Los Ranchos" fue filmado el jueves a la tarde mientras se reforzaba con armas largas y cortas. Un poder de fuego impresionante que fue registrado por los propios vecinos de El Nailon, aunque todavía nadie fue identificado por la Justicia.

El viernes a la noche, un grupo fue a atacar la vivienda de una mujer a la que sindicaban como la presunta autora del video que se viralizó.

En un primer descargo, Aguilar, que es hijo de la mujer atacada, dijo que él salió en defensa de su madre y que discutió con unos de los supuestos atacantes, Gómez. Fue en el marco de esta discusión que se trenzaron en una pelea, momento en el que él le quitó el arma a Gómez y le disparó, siempre de acuerdo a esta versión preliminar que todavía se investiga.