El drama de la familia de un joven adicto: "Es la cárcel o la muerte"

La mujer escuchó el crudo relato de la mamá del joven de 27 años, adictos a las drogas, que murió en medio de un operativo policial el jueves de la semana pasada, y no pudo evitar verse reflejada. "Para ellos, es la cárcel o la muerte".

Cada vez que el drama de las familias que tienen a un hijo adicto sale a la luz pública, es inevitable que esas sombras se proyecten sobre diversos aspectos de la misma sociedad.

Durante las dos últimas décadas, la cantidad de jóvenes adictos se multiplicó varias veces, tanto en Córdoba como en las principales urbes del país. El dato pone de relieve cómo la oferta de todo tipo de drogas proliferó durante este tiempo, cómo el consumo se masificó y, al mismo tiempo, desnuda todas las carencias estatales no sólo para contrarrestar esta venta clandestina, sino también para auxiliar a aquellos que quedan presos del consumo.

María, una vecina de la zona sudeste de la ciudad de Córdoba, conoce de sobra esta realidad. La padece desde hace una década y media.

"Es indignante escuchar el relato de esa madre cuyo hijo murió cuando era detenido. No hay palabras. Se me cayeron las lágrimas, me trajo mal recuerdo. Gracias a Dios yo a mi hijo pude 'salvarlo'. Pero estamos al borde todos los días. Quizás para la Policía sea un número más, pero es una cosa que no se logra entender y uno se pregunta todos los días hasta cuándo. Acá en el barrio donde yo vivo está lleno de puntos de ventas de drogas, está plagado autos de alta gama, pero no pasa nada", comienza a contar, a denunciar.

Y relata un ejemplo que no deja de erizar la piel: "Hay una mamá que está internada con sus hijitos, porque es adicta, y a uno de sus niños yo acompaño al colegio todos los días. Mientras va caminando, el chiquito me marca todos los días, 'acá compraba droga mi mamá', 'este que viene ahí en ese auto es le vendía droga a mi mamá'".

Un niño de primaria que identifica sin problemas a los dealers de su barrio, los mismos que continúan vendiendo cocaína, marihuana, paco y pastillas sin ser alcanzados por ninguna investigación policial ni judicial.

La realidad abruma a esta mamá. "Pienso que acá la alternativa es la muerte o la cárcel. Hay muchos jóvenes consumidores que están en la cárcel. Hay chicos que que conozco, que cayeron en la droga. La mayoría de ellos están presos. Y el sistema no está preparado. No hay gente capacitada para contener a a esta gente, a los chicos...".

"Tienen que capacitar a la gente para la demanda de estos jóvenes adictos, pero tiene que ser una institución paralela a la Policía, que no tenga que ver la Policía sino que sea una gente que esté preparada, un grupo de apoyo", insiste.

"Más allá de erradicar toda la porquería de droga, ¿no? Pero eso es imposible. Entonces, digo, ahora que están en campaña y van a prometer un montón de cosas, podrían ocuparse de este tema".

Y no deja de describir la realidad que la rodea todos los días: "Acá los chicos pasan dados vueltas y a la droga la compran, o sea, acá la venden con total impunidad estos atorrantes, los narcos. La venden por atrás de las rejas, en horario que pasan los niños al colegio, los chicos miran y es como que ya están acostumbrados a ver eso".