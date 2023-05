Crudo relato de la madre del joven adicto muerto durante un operativo policial

El pasado jueves 25 de mayo, Ariel Ramos, de 27 años y con un largo historial de consumo de cocaína, perdió la vida en un complejo de departamentos ubicado en la calle Armengol Tercera.

Esta zona, situada en el triángulo entre los barrios Marechal, Alberdi y Villa Páez de la ciudad de Córdoba, es conocida por ser un punto de venta de drogas y menudeo.

El joven sufrió un brote psicótico debido a su consumo, lo que lo llevó a manifestar un comportamiento extremadamente violento. Ante esta situación, su familia decidió llamar a la Policía, buscando contenerlo. Lamentablemente el desenlace fue fatal.

Cuando la Policía logró reducir a Ariel, lo esposaron en el suelo. Sin embargo, en ese momento, el joven se desvaneció y falleció en el lugar.

Actualmente, se está llevando a cabo una investigación judicial a cargo del fiscal Caro, y los resultados preliminares de la autopsia indican que su muerte fue consecuencia directa del consumo de drogas y no de una acción policial.

Adela Ferreira, madre de Ariel, relató los acontecimientos del operativo policial y expresó el duro proceso que ha atravesado en su lucha contra el consumo de drogas.

"Yo le dije a los oficiales, mi hijo está desvanecido. Me contestaron, 'no señora, él se está haciendo'. No se está haciendo, les juro. Él está desvanecido porque lo llevaron arrastrado y esposado. El policía me dice, 'quédese tranquila, lo vamos a llevar al Misericordia', que ahí le dan contención y le bajan todo eso que tiene", relató.

"Yo estaba sola y no había quién lo acompañara. No alcanzó a llegar esposo que mi hijo ya estaba muerto en la puerta. No gritó, ni nada por el estilo. Uno se le sentó arriba", narró a Cadena 3.

Adela mencionó que su hijo estaba en un tratamiento de largo plazo y que lo había abandonado durante su internación. Admitió que su hijo era adicto a las drogas y lamentó la abundante oferta de estupefacientes en su entorno.

"Nos hemos cansado de denunciar a la Policía. Buscábamos que se recuperara. Tiene dos hijitos, uno en camino. No pensé que esto iba a terminar así. Yo confiaba que podía resolverlo. Es un dolor tan grande. Yo tengo amigos que querían internarlo, no se dejaba. Y trataba de luchar por sus hijos. Y hoy no lo tengo conmigo", expresó.

Este caso también plantea interrogantes sobre los protocolos y procedimientos utilizados por las fuerzas de seguridad en situaciones que involucran a personas con problemas de adicción y salud mental.

"No sé que me faltó, que me quedó por hacer, qué culpas, pero no las puedo resolver. No hay nadie porque el sistema se maneja mal. Eso que dice la mamá de Chano es real. El sufrimiento de la familia. Era una lucha de él, él luchaba para su forma, la familia trataba a nuestra manera, a veces se ponía difícil. Yo no quería que se lastimara, no quería que le pasara nada", concluyó.





Informe de Juan Federico