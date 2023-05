Ana Evans, la viuda que aprendió a vivir con el dolor tras un atentado en EE.UU.

El 31 de octubre de 2017, en Manhattan, Nueva York, se apagó abruptamente la vida de cinco amigos rosarinos. Lo que era un viaje de aniversario del egreso del colegio se convirtió en una tragedia por obra del terrorista uzbeco Sayfullo Saipov, condenado recientemente a cadena perpetua.

Ana Evans, viuda de Hernán Mendoza, uno de los rosarinos muertos, habló con Alberto Lotuf, en Siempre Juntos, por Cadena 3 Rosario, y contó cómo es su vida desde ese fatídico octubre de hace seis años.

“Han sido años durísimos donde vivimos situaciones extraordinarias, donde se toman decisiones todo el tiempo. Estar en ese instante, en ese lugar, en ese momento…mi mayor trabajo en este tiempo fue como madre. Lo más duro fue ver sufrir a mis hijos. Tuve que aprender a vivir con el dolor y transformarlo en resiliencia. Hay que aprender a resignarse”, expresó.

“Hernán era arquitecto –recordó-, un apasionado de la vida, de los deportes, era muy casero, disfrutaba la amistada. Era responsable, respetuoso y padre orgulloso de sus hijos. Nunca pensé enviudar a los 42 años, teniendo que explicar lo inexplicable a mis hijos”.

Quizá uno de los golpes más fuertes para Ana fue hace apenas unos meses. “Lo vi muerto en febrero, en la Corte. Mostraron las fotos de como quedaron los cuerpos. Fue horrible. Los cuerpos parecían invertebrados. Tuve la necesidad de saber cómo fueron sus últimos segundos. Y fueron de felicidad”, contó.

Y reveló: “En enero y febrero viajé a Estados Unidos. Pero en la última oportunidad el Departamento de Justicia ofreció dos pasajes, y cuando uno tiene tres hijos es difícil elegir quien viaja. Pero mi hijo de 17 años me pidió ir y fue con un amigo. Ayer estuvo en la Corte y pudo leer lo que escribió. Se trasformó de niño a hombre con valores y respeto”.

“Las barbaridades que dijo el terrorista, no entiendo como el juez no lo frenó antes. Hubiera querido seguir matando gente. Tiene tres hijos, no sé si no seguirán sus pasos”, advirtió.

Paradojas y el amor después del amor

Ana contó que Hernán “no festejaba sus cumpleaños” para no ser protagonista, porque “era perfil bajo”. “Y de pronto muere de esta forma tan pública”, comentó resignada.

En ese sentido, volvió a referirse al terrorista asesino y marcó: “El sabor amargo que me queda de esto es que fue un proceso judicial de otro país. Había una pena máxima, y no la determinó el tribunal. La pena está bien, pasará 22 horas encerrado. Nosotros no recibimos ningún resarcimiento económico”.

Finalmente, rememoró la historia del viaje y abrió su corazón con un mensaje de esperanza y crecimiento. “Ellos se juntaban todos los meses y hacían una comida. Y una vez por año hacían un viaje. El de Nueva York fue extraordinario. Recibí mucha ayuda no solo por mí, sino también por mis hijos. También para el futuro. Estoy preparada para el amor. Y agradezco la historia de amor que viví”.