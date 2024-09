De casualidad, encontraron cocaína... en "la cuadra narco"

Juan Federico

¿La Policía puede encontrar cocaína, "de casualidad", en un lugar al que todos llaman la "cuadra narco"? Este viernes al mediodía, un operativo en búsqueda de un celular robado dio una respuesta positiva al primer interrogante.

Aunque suene insólito, 12 kilos de cocaína embalada en "panes", cuya cifra en el mercado ilegal suma varios cerros, fueron hallados por agentes policiales que ingresaron en un domicilio de barrio San Jorge, en los márgenes de la zona noreste de la ciudad de Córdoba, en busca de un celular sustraído.

De acuerdo a lo que contaron las fuentes consultadas por Cadena 3, a principios de este mes, una mujer que caminaba por Héroes de Vilcapugio y Melián, entre los barrios Patricios y San Jorge, fue abordada por dos jóvenes armados con un cuchillo, que en segundos, y bajo amenazas de muerte, la despojaron de su teléfono celular Samsung A14, con funda gris.

La víctima se dirigió luego a la unidad judicial 12, de la misma zona, donde radicó la denuncia correspondiente. A través de diversos datos, los investigadores de las Brigadas Civiles de la Policía lograron direccionar sus sospechas hacia un joven que vive a pocas cuadras del lugar donde se produjo el asalto.

Así, este viernes, con directivas del fiscal Andrés Godoy, los policías ingresaron en una vivienda de Río Pasaje al 2700. Allí, luego de secuestrar un celular y un pantalón, los agentes se toparon con algo que no habían ido a buscar: 12 kilos de cocaína aún sin fraccionar.

Un extremo de la calle Río Pasaje, alrededor de 200 metros antes de toparse con el anillo de la Circunvalación, hace años que es conocido, tanto en ámbitos policiales como en el submundo del hampa como "la cuadra narco".

Lo insólito es que para poder llegar hasta allí primero hay que pasar por detrás de un comisaría, que ya fue atacada a tiros en los últimos tiempos. Detrás de esta base policial, aparece "la cuadra narco", por la cantidad impresionante de puntos de venta de drogas al menudeo que suele tener.

Desde hace años esa zona de la ciudad es señalada como uno de los 25 barrios de la Capital cordobesa en los que el narcotráfico ganó el territorio. Informes de organismos públicos y privados coinciden desde entonces en el mismo diagnóstico.

En Río Pasaje ya llegó el pavimento y el cordón cuneta, luego de décadas en las que las primeras lluvias transformaban en un lodazal a esos 200 metros. No obstante, esta mayor conectividad con la traza urbana, según advierten los informantes, lejos estuvo de aminorar la criminalidad en esa zona.

Las miradas desconfiadas en las esquinas delatan que hace tiempo ya tienen dueños definidos. El control territorial es palpable a cualquier hora del día. El desconocido es escrutado a través de gestos adustos que no necesitan presentaciones.

Los vecinos que piden hablar bajo un estricto anonimato, hablan de "peajes" nocturnos y de precoces delincuentes agazapados durante las noches. Todo, con un denominador en común: la droga.

En la "cuadra de la droga", apuntan, nunca mermó la oferta de todo tipo de sustancias. El número de "quioscos" en esos 200 metros, reiteran, es obscenamente desproporcionado. Allí, en los últimos años se han registrado asesinatos. Compradores emboscados que terminaron muertos a tiros. Todo, a la vuelta de una comisaría.

El año pasado, además del ataque a balazos contra la comisaría de la zona (caso que terminó con detenidos), en "la cuadra narco" se desarrolló una infernal balacera a plena luz del día entre dos grupos del barrio que terminó con un joven asesinado y una serie de amenazas que jamás terminó.

Los vecinos de estos sectores, conformados por una mayoría de personas trabajadoras y honestas, son las primeras víctimas de este flagelo. Ellos viven encerrados, con miedo. Y aceptan, a fuerza de una violencia implícita, el código de no mirar, no hablar, no escuchar. Ciego, sordos y mudos mientras el delito se expande.

"¿Cómo puede ser que en un lugar al que todos llaman ''la cuadra narco'' hoy se haya encontrado semejante cantidad de cocaína sólo ''de casualidad''?, preguntaban por lo bajo un grupo de vecinos mientras veían cómo los policías aún continuaban allanando la vivienda a la que habían entrado en busca de un celular robado.

